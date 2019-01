Supercar - Quelle di fibra di carbonio - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 5 gennaio 2019) A parità di dimensioni esterne, il peso di una vettura può essere ridotto fino al 40% passando dallacciaio alladi. Ecco perché sempre più sportive in particolare,ad altissime prestazioni adottano questo materiale leggero e resistente, come i modelli selezionati per la nostra galleria di immagini. Una scelta dettata anche dallincremento di massa dovuta alladozione di propulsori alternativi. Lelettrica BMW i3, per esempio, utilizza materiali compositi con fibre di(Cfrp) per contenere il peso in poco più 1.300 kg nonostante la presenza delle batterie che alimentano il powertrain.Costi proibitivi. Ma è ancora presto per vedere un impiego su modelli dallelevata diffusione, come già avviene per lalluminio. Al di là del materiale, sceso dai circa 400 dollari al kg del 1990 alle poche decine di oggi, a ostacolarne la diffusione sono i costi del tradizionale ...