Strada innevata blocca ambulanza : muore anziana : Una pensionata di 90 anni di Butera (Cl) è morta per infarto su un’ ambulanza del 118, rimasta blocca ta dal ghiaccio e dalla neve, sulla Strada provinciale durante il tragitto verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Cl). L’ anziana era stata gia’ sottoposta a massaggio cardiaco per un primo malore. Quando un tratto di Strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ ambulanza a fermarsi per ...

Incidente bus in Svizzera : Strada innevata - ancora ignote le cause dello schianto : ancora sconosciute le cause dell’Incidente stradale verificatosi nella notte su un’autostrada nei pressi di Zurigo: le indagini della polizia cantonale di Zurigo si stanno concentrando sulle condizioni del veicolo, del manto stradale e sul comportamento dell’autista. Il mezzo è partito da Genova ed era diretto in Germania. Al momento dell’Incidente la carreggiata era innevata e, secondo quanto riportato dai media locali, ...