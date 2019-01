Storie italiane - Maurizio Costanzo e l'elogio di Eleonora Daniele : 'Piacciono perché sono vere' : Nella puntata di Domenica In del 30 dicembre, Mara Venier ha intervistato Giovanna Ralli , attrice famosa per essere stata protagonista delle famose 'commedie italiane' e, comunque, di sessanta film. ...

Storie italiane - Massimo Boldi a Eleonora Daniele : 'Io e Christian De Sica siamo come fratelli' : 'Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d'altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile'. Lo ...

Storie italiane - Massimo Boldi a Eleonora Daniele : "Io e Christian De Sica siamo come fratelli" : "Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d’altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile". Lo dice Massimo Boldi a Storie italiane. "Un altro momento molto complicato è stato quando Christian ha av

Massimo Boldi a Storie italiane : "Con Elena Coniglio c'è un'amicizia speciale" : Si è appena concluso un 2018 rocambolesco per Massimo Boldi. L'attore comico tornato al cinema per la pellicola natalizia Amici come prima che vede la riunione dello storico duetto con Christian De Sica a 13 anni di distanza, celebra a Storie Italiane il successo ai botteghini.prosegui la letturaMassimo Boldi a Storie Italiane: "Con Elena Coniglio c'è un'amicizia speciale" pubblicato su Gossipblog.it 02 gennaio 2019 14:46.

Massimo Boldi ed Elena Coniglio a Storie italiane : “Tra noi un’amicizia speciale” : Il comico e la ballerina ospiti di Eleonora Daniele Massimo Boldi si racconta in tv. Il celebre comico è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane. Davanti alle telecamere della trasmissione, in onda ogni giorno in diretta su Rai1, l’attore ha celebrato il successo del nuovo film Amici come prima. La pellicola che lo […] L'articolo Massimo Boldi ed Elena Coniglio a Storie italiane: “Tra noi un’amicizia ...

Francesco Rapetti Mogol - figlio di Giulio/ Storie italiane : 'Ho rispettato mio padre e il mio cognome ma...' : Francesco Mogol, figlio del famoso paroliere Giulio si racconta Storie Italiane: 'Ho trovato la mia strada a fatica per via del mio cognome'

Dal food sharing al Km zero - Storie italiane di economia circolare : Carote spezzate che producono energia, lombrichi che “ripuliscono” il letame di cavallo e acqua di allevamento delle carpe per irrigare vegetali: non esiste limite all’innovazione (e alla fantasia) che l’Italia riesce a mettere in campo quando si parla di economia circolare. Qualche esempio? “Aureli secondo me” è una realtà de L’Aquila, che trasforma le carote spezzate e non idonee ai mercati tradizionali in succhi, creme e concentrati di polpa ...

Storie italiane - Vladimir Luxuria : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Storie italiane : Eleonora Daniele in ritardo per una modifica su Rai1 : Eleonora Daniele in ritardo con Storie Italiane per un cambiamento del palinsesto Puntata più breve del solito quella di Storie Italiane di oggi, lunedì 24 dicembre 2018, con la bella e brava Eleonora Daniele. Il programma mattutino di Rai1 dedicato alla cronaca e all’attualità, ma anche allo spettacolo, è infatti iniziato con quasi mezz’ora di ritardo rispetto al solito, a causa di una modifica del palinsesto dovuta al Natale. A ...

Dodi Battaglia - sorpresa a Storie italiane : l'ex Pooh si commuove per il messaggio del figlio : sorpresa in diretta per Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ospite oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. Il figlio Daniele, conduttore radiofonico, ha inviato uno spassoso ...