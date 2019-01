Sto bene | Maradona rassicura tutti

Maradona - le rassicurazioni dopo il grande spavento : 'Sto bene' : Maradona ai microfoni di Telesur Emorragia gastrica. Una notizia che ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Ancora una volta il mondo del calcio , e soprattutto i tifosi del Napoli, si è stretto attorno a Diego Armando Maradona , ricoverato in una clinica di Buenos Aires. Ancora poco chiaro cosa sia realmente successo. La ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Buone sensazioni - Sto bene fisicamente. Ora la Val di Fiemme” : Francesco De Fabiani si è ben comportato nella gara a inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro, ieri capace di conquistare un eccellente secondo posto nella 15 km, si è difeso egregiamente e ha concluso in sesta posizione, stessa piazza che occupa anche in classifica generale con uno sguardo verso il podio del prestigioso circuito itinerante. L’azzurro ora si lancia verso i due ...

“Olivia Newton-John sta morendo” - la notizia diventa virale in Rete ma la star di Grease smentisce su Twitter : “In realtà Sto bene” : Per la terza volta nella sua vita, la star di Grease Olivia Newton-John sta lottando contro il cancro. Nel 1992 era riuscita infatti a sconfiggere un tumore al seno che le si era ripresentato poi nel 2017 ma, proprio quando pensava di esser uscita dall’incubo, le è arrivata una nuova terribile diagnosi: la malattia è tornata, questa volta alla schiena. L’attrice non si è mai lasciata abbattere e ha continuato a lottare per la ...

Sci alpino - ChriStof Innerhofer : “Anno difficile - ma chiuso bene. Il podio di Are più importante degli ultimi tre” : Christof Innerhofer ha chiuso il suo 2018 con il secondo posto nella discesa di Bormio. L’altoatesino ha parlato proprio delle due gare sulla Stelvio in un’intervista a Il Giornale, dove ha spiegato anche degli “aiuti” al suo compagno di squadra Dominik Paris: “E’ vero sono partito prima di lui sia in discesa sia in SuperG e per radio gli ho chiarito dei dubbi. Non lo farei per tutti, ma per Domme sì, perchè ...

Francesco Chiofalo news operazione - il duro sfogo : “Non Sto bene - mi massacra” : Francesco Chiofalo news sull’operazione: gli ultimi aggiornamenti Francesco Chiofalo di Temptation Island oggi ha risposto a cinque domande dei fan su Instagram. Ha attivato l’ormai nota funzione del social network un po’ di ore prima di rispondere, per dare il tempo ai suoi follower di fare domande. Ha deciso di rispondere alle cinque più frequenti […] L'articolo Francesco Chiofalo news operazione, il duro sfogo: ...

Adelio Cogliati è morto/ Storico paroliere - il saluto di Eros Ramazzotti : "Ti vorrò sempre bene!" : scomparso, all'età di 70 anni Adelio Cogliati, il celebre autore di brani di estremo successo, si è spento lasciando un vuoto nel mondo della musica.

Meno social più benessere : ecco il tempo giuSto da passare online : social gioie e dolori: sempre più parte integrante della nostra vita e delle nostre giornate, dobbiamo farne un uso oculato. Necessariamente. Tutti noi abbiamo un rapporto di odio e amore con i social. Se da una parte, infatti, possono essere molto utili per il lavoro, per riallacciare contatti con persone lontane o per farsi ispirare, dall’altra spesso sono il canale attraverso il quale si diffondono le bufale e il loro uso può creare ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo poSto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...

Messi risponde all'invito di Ronaldo : 'Io in Italia? Sto bene al Barcellona. La nostra è stata una rivalità sana' : Non ho bisogno di alcun cambiamento, sono nella miglior squadra del mondo. Le mie sfide ed i miei obiettivi si rinnovano ogni anno e non voglio andare via". Nostalgia di Pep e... Neymar! In quattro ...