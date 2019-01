STASERA IN TV Film e Programmi 5 gennaio 2019

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda il 4 gennaio 2019 : Dalle reti Rai a Mediaset, da La7 al digitale terrestre: ecco cosa vedere Stasera in tv in prima serata

Wine to Love : Il Film STASERA su Rai Uno : Ornella Muti, Jane Alexander e il regista del Film Domenico Fortunato sono i protagonisti di questa commedia sentimentale ambientata tra le vigne della Basilicata, in onda questa sera alle 21.25 in prima visione su Rai 1.

Zootropolis film STASERA in tv 4 gennaio : cast - trama - streaming : Zootropolis è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Zootropolis film stasera in tv: cast La regia è di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Il cast è composto da Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego ...

Caro Diario : Il Film STASERA su La7 : Alle 21.15, parte del ciclo "Caro Nanni" dedicato al cinema del regista romano, seguito in seconda serata dal successivo Aprile.

Le Comiche film STASERA in tv 4 gennaio : cast - trama - streaming : Le Comiche è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Le Comiche film stasera in tv: cast La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enzo Cannavale, Ennio Antonelli, Fabio Traversa, Tiziana Pini, Alessandra Casella, Andrea Belfiore. Le Comiche film ...

Wine to Love I colori dell’amore film STASERA in tv 4 gennaio : cast - trama - streaming : Wine to Love I colori dell’amore è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Wine to Love I colori dell’amore film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Commedia, Sentimentale ANNO: 2018 REGIA: Domenico Fortunato cast: Ornella Muti, Domenico Fortunato, Michele ...

Box Office 3D film STASERA in tv 3 gennaio : cast - trama - streaming : Box Office 3D è il film stasera in tv giovedì 3 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Box Office 3D film stasera in tv: cast La regia è di Ezio Greggio. Il cast è composto da Ezio Greggio, Gigi Proietti, Antonello Fassari, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Anna Falchi, Giorgia Wurth, Max Pisu. Box Office 3D ...

The incredible Burt Wonderstone film STASERA in tv 3 gennaio : cast - trama - streaming : The incredible Burt Wonderstone è il film stasera in tv giovedì 3 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: cast La regia è di Don Scardino. Il cast è composto da Steve Carell, Jim Carrey, Olivia Wilde, Steve Buscemi, James Gandolfini, Alan Arkin, Zachary ...

Din Don Una parrocchia in due film STASERA in tv 3 gennaio : cast - trama - streaming : Din Don Una parrocchia in due è il film stasera in tv giovedì 3 gennaio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Din Don Una parrocchia in due film stasera in tv: cast La regia è di Claudio Norza. Il cast è composto da Enzo Salvi, Maurizio Battista, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Salvatore Misticone, Maurizio ...

Il libro della giungla film STASERA in tv 3 gennaio : cast - trama - streaming : Il libro della giungla è il film stasera in tv giovedì 3 gennaio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il libro della giungla film stasera in tv: cast La regia è di Wolfgang Reitherman. Il cast è composto da Pino Locchi, Tony De Falco, Corrado Gaipa, Lorenzo Spadoni, Carlo D’Angelo, Sergio Tedesco. Il ...

La Memoria del Cuore : Il Film STASERA su Rai Due : Channing Tatum e Rachel McAdams sono i protagonisti di una storia d'amore e d'amnesia diretta da Michael Sucsy, in onda oggi in prima serata alle 21.05 su Rai 2.

Torno indietro e cambio vita : il Film STASERA su Rai Uno : Raoul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini sono i protagonisti della commedia (con tanto di viaggio nel tempo) diretta da Carlo Vanzina, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1.