Splendido riconoscimento per la madre di Pogba | Yeo Moriba nominata ambasciatrice del

MotoGp - Splendido riconoscimento per Pedrosa a Valencia : ufficiale il suo ingresso nella Hall of Fame [FOTO] : Il pilota spagnolo chiuderà domenica la sua avventura in MotoGp, per questo motivo gli è stato riconosciuto l’ingresso nella Hall of Fame del motociclismo Diciotto anni, tre titoli mondiali e 54 vittorie conquistate. Numeri impressionanti quelli di Dani Pedrosa, che domenica appenderà il fatidico casco al chiodo per diventare collaudatore della KTM. Lo spagnolo non parteciperà più a nessuna gara, dunque il Gp di Aragon di domenica ...