Speed Skating | Campionati Italiani 2019 | Bosa e Bonazza vincono i titoli sprint

Speed Skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida campioni nell’allround : Seconda giornata delle tre in programma agli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani proseguono con le seconde prove sui 500 metri maschili e femminili e con le gare sui 1500 per uomini e donne e poi sui 5000 per le donne e sui 10000 per gli uomini. Molto bene Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, che si aggiudicano le graduatorie allround, mentre nelle distanze sprint sono in testa Noemi Bonazza e David Bosa. ...

Speed Skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Francesca Lollobrigida si aggiudica i 3000 - a Davide Ghiotto i 5000 : Prima giornata degli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani sono scattati con le prove sui 500 e sui 1000 metri maschili e femminili e con le gare sui 3000 per le donne e sui 5000 per gli uomini. Molto bene Noemi Bonazza, prima su entrambe le distanze sprint, mentre al maschile si impongono David Bosa sulla distanza più breve e Mirko Giacomo Nenzi sui 1000. Gare long distance vinte da Francesca Lollobrigida e Davide ...

Speed Skating - Campionati Italiani 2019 : la Nazionale si esibisce a Baselga di Pinè. Si assegnano i titoli sprint - allround - singole distanze e mass start : Neanche il tempo di assaporare i primi giorni di questo 2019 che la Nazionale italiana di Speed skating torna protagonista negli Assoluti a Baselga di Pinè. Nell’ormai consueto ovale ghiacciato “Ice Rink Pinè” la compagine guidata dal ct Maurizio Marchetto si esibirà in cerca di utili indicazioni prima di proiettarsi agli eventi internazionali che caratterizzeranno la stagione invernale: il primo appuntamento in ordine di tempo ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen : la luce di Francesca Lollobrigida in Olanda in casa Italia : L’ultima tappa di Coppa del Mondo di questo 2018 dello Speed skating è andata in archivio. Sull’ovale ghiacciato di Heerenveen (Olanda) è stata Francesca Lollobrigida ad illuminare la scena per i colori azzurri che, nel complesso, non sono stati così luminosi come in altre occasioni. La pattinatrice romana ha confermato, invece, le sue grandi doti eclettiche esibendosi su ottimi livelli nella mass start, nei 1500 e nei 3000 metri. Un ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : Francesca Lollobrigida è ottava nei 3000 metri - azzurri indietro nei 5000 metri : Una giornata con poche luci quella che è andata in scena sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Olanda) per l’Italia dello Speed skating. Nell’ultimo giorno di gare, infatti, della tappa di Coppa del Mondo gli azzurri non hanno particolarmente brillato. La migliore, come al solito, è stata Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana nei 3000 metri (divisione A) ha concluso all’ottavo posto con il crono di ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start - ma comanda la classifica generale! : Seconda giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo di Speed skating: ad Heerenveen, in Olanda, si mette in evidenza Francesca Lollobrigida, quarta nella mass start, dove sale al primo posto nella classifica generale, e settima nei 1500, dove fa segnare il nuovo personale. nella mass start femminile Lollobrigida, pur avendo corso i 1500 da poco più di un’ora, riesce con una buona condotta di gara ad accumulare dieci punti negli ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : nelle semifinali delle mass start non deludono Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida : Oggi è scattata la quarta tappa di Coppa del Mondo di Speed skating: ad Heerenveen, in Olanda, si sono disputate le semifinali delle mass start maschili e femminili. Ottime notizie per l’Italia, che ha visto approdare all’atto finale di domani pomeriggio Andrea Giovannini, Daniel Niero e Francesca Lollobrigida, mentre è stata eliminata Francesca Bettrone. Andrea Giovannini ha chiuso al secondo posto la prima semifinale, battuto allo ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : mass start e long distance le gare attese dagli azzurri : Sta per scattare la quarta tappa di Coppa del Mondo di Speed skating: da domani a domenica a Heerenveen, in Olanda, tre giorni di gare sull’ovale. Si parte venerdì con le semifinali delle mass start maschili e femminili, mentre sabato si disputeranno 500 e 1500 oltre alle finali delle mass start, infine domenica spazio ai 1000 metri e alle long distance, con i 3000 femminili e i 5000 maschili. Nella prima giornata l’Italia è ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : la tappa polacca conferma la crescita degli azzurri in stagione : Incetta di quinti posti nelle gare a squadre, ottimi piazzamenti individuali nelle gare distance: la tappa di Coppa del Mondo di Speed skating disputata a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, conferma la crescita della squadra azzurra, anche se sono mancati i podi. Gli azzurri ormai, brevi distanze a parte, stazionano stabilmente nelle zone alte della classifica. I due team pursuit azzurri hanno centrato il quinto posto: Francesca Loollobrigida, ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Quarto appuntamento per la Coppa del Mondo di Speed skating e dopo la Polonia si va nella patria di questa disciplina, in Olanda, sull’anello di ghiaccio ricco di storia di Heerenveen. Tra venerdì 14 e domenica 16 dicembre si svilupperà un programma impegnativo per gli atleti che vedrà il ritorno delle Mass start e questo rappresenta una buona notizia per l’Italia, che ben si esprime in questa particolare specialità. Tutte le ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : quinto il team sprint femminile - sesto Andrea Giovannini sui 10000 : Va in archivio anche l’ultima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati il quinto posti raccolto dal team sprint femminile, il settimo di Francesca Lollobrigida sui 5000 ed il sesto di Andrea Giovannini sui 10000, con Davide Ghiotto secondo in Division B. Nel team sprint femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : Francesca Lollobrigida è sesta sui 1500 metri - Andrea Giovannini vince in Division B : Va in archivio la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati il sesto posto sui 1500 metri di Francesca Lollobrigida e la vittoria in Division B sulla medesima distanza di Andrea Giovannini. Nei 1500 metri femminili Francesca Lollobrigida si classifica sesta in 1’59″595 e Noemi Bonazza è tredicesima in 2’01″569, mentre ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : quinti i due team pursuit italiani : Va in archivio la prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati i quinti posti raccolti dai team pursuit azzurri, mentre le prove di velocità su 500 e 1000 metri non hanno sorriso agli italiani, presenti soltanto in Division B. Nel team pursuit femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza si classifica ...