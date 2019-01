Sos imprese | il Giappone allenta le maglie sull' immigrazione

IMPRESE & LAVORO/ I consigli Sostenibili per il capitale umano : La sostenibilità nelle IMPRESE va intesa anche rispetto al capitale umano e non solo all'impatto che la propria attività ha sull'ambiente

Terremoto Catania - Unicredit : mutui Sospesi per 12 mesi e credito agevolato alle imprese : A seguito del Terremoto dei giorni scorsi nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, Unicredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verrà attivato per i comuni interessati in provincia di Catania (Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea). Tra le iniziative previste, Unicredit offrirà, a partire dalla ...

Sostenibili in un contesto in peggioramento per le imprese? : 18/12/2018 11:27 Charlie Thomas, Head of Strategy, Environmental & Sustainability di Jupiter, spiega che il tema d'investimento dell'economia circolare è un buon esempio di come e perché il 2019 sembrerebbe essere un altro anno decisivo per quanto riguarda le soluzioni alle pressanti sfide sulla Sostenibilità in tutti i mercati. Le ...

Ragusa - accertamento Tares - Tari : inSostenibile per imprese : Ragusa, accertamento Tares - Tari insostenibili per imprese. Il consigliere Pd Mario D’Asta chiede all’Amministrazione di intervenire

Imprese Sostenibili più forti per innovazione e lavoro : ecco i vantaggi nel Rapporto GreenItaly di Symbola : Essere Imprese green conviene, oltre che, naturalmente, fare bene all'ambiente e alle comunità in cui l'impresa è inserita. Conviene perché stimola l'innovazione, migliora il lavoro, apre mercati di consumatori esigenti e sensibili, rafforza insomma la competitività.E proprio la Lombardia, la Lombardia motore industriale europeo, è la regione italiana più incline alla green economy, più ...

Di Maio : 'Salvini incontra le imprese? I fatti si fanno qui'. La replica : 'Io guardo alla Sostanza' : Botta e risposta tra i vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini. Commentando l'incontro del leghista con gli imprenditori, il ministro del Lavoro ha detto: "Ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si ...

Di Maio : "Salvini incontra le imprese? I fatti si fanno da me" | Il leghista : "Bado alla Sostanza" : Nuovo botta e risposta sull'incontro tra Salvini e gli industriali. Il vicepremier pentastellato: "E' il Mise che si occupa delle imprese".

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». La replica : «Bado alla Sostanza» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 di tutti i comparti». E sulle pensioni d’oro: «Si tagliano tutte»

Imprese - quel Sostegno di M5S al capitalismo 'bonsai' : Un fenomeno analogo si è già riscontrato anche per la politica industriale 4.0 . L'iperammortamento, costituito dal rinnovo degli incentivi fiscali per il paino Impresa 4.0, non riguarda un unico ...

Imprese manifatturiere - missione a Bruxelles per Sostenere il "Made in" : Etichetta ' Made in ' con l'indicazione di origine obbligatoria e centralità della manifattura nelle politiche industriali in Europa per valorizzare e tutelare il made in Italy sono i dossier ancora ...

Cdp - piano da 200 miliardi in 3 anni per rilancio. Focus su imprese e Sostenibilità : La 'nuova era' di Cassa Depositi e prestiti inizia con un maxi piano industriale a supporto anche di infrastrutture e territorio

Maltempo Toscana : contributi di “primo Sostegno” per privati e imprese : privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo di fine ottobre in Toscana. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Confagricultura - il neopresidente Garbelli : lavorerò per Sostenere le imprese - L'INTERVISTA : Resteremo al fianco dei nostri agricoltori ed allevatori, coinvolgendo nelle nostre iniziative le grandi personalità del mondo della scienza, convinti della centralità della ricerca e dell'...

Elettricità Sostenibile : “Imprese italiane potranno giocare un ruolo di primo piano” : Un focus sulle sfide dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con un’attenzione particolare all’Obiettivo 7 dell’agenda 2030 dell’ONU. E’ stato questo il tema dell’SDGs TALKS che s’è tenuto oggi presso la Fondazione De Gasperi, nella quale erano presenti esponenti del governo ed esperti per parlare di “Energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni ...