Simona Ventura | arriva la conferma ufficiale della nuova love story con Giovanni Terzi

The Voice è solo l'inizio : ecco il vero obiettivo di Simona Ventura : Simona Ventura si gode le vacanze invernali a Sharm el-Sheik insieme alla famiglia allargata alla fidanzata dell'ex Stefano Bettarini e a giudicare dalle fotografie sorridenti postate sul suo account ...

Simona Ventura : ecco chi è il nuovo fidanzato - un giornalista. Leggi per saperne di piu : Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e come Leggo.it hanno dato l’annuncio attraverso un video sui social. Dalla fine della relazione naturalmente con la Ventura single molti uomini le sono stati avvicinati... L'articolo Simona Ventura: ecco chi è il nuovo fidanzato, un giornalista. Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip : ecco chi potrebbe sostituire Simona Ventura alla conduzione : Ormai è ufficiale: Simona Ventura non condurrà più Temptation Island Vip. La conduttrice ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai, dove condurrà The Voice Of Italy, la nuova edizione del reality versione Vip di Maria De Filippi resta dunque orfana. Chi sostituirà Super Simo? Temptation Island Vip quest’anno ha regalato grandi emozioni ai telespettatori, ma soprattutto ha registrato ascolti altissimi. Merito anche della bravura con ...

Simona Ventura via da Mediaset : a Temptation Island Vip forse Belen o Barbara D'Urso : Dopo numerosi rumors è arrivata finalmente la conferma: Simona Ventura saluta Mediaset per tornare in Rai dove dovrebbe condurre "The Voice". È giunta al termine, dunque, la breve esperienza all'azienda del Biscione per "SuperSimo", che ha avuto il suo punto più alto nella conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip. A questo punto è inevitabile chiedersi chi sarà chiamato a raccogliere l'eredità della celebre presentatrice al ...

Simona Ventura : parla per la prima volta il nuovo fidanzato : Simona Ventura e Giovanni Terzi non si nascondono più: il giornalista ha infatti deciso di confermare la relazione con la nota conduttrice. Dopo l’addio a Gerò Carraro, a cui è stata legata per ben 8 anni, Super Simo è tornata a sorridere fra le braccia del celebre scrittore e architetto. I rumors sulla nuova coppia erano iniziati poco prima di Natale, per diventare sempre più insistenti dopo che era stato confermato il ritorno della ...

Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi : "Ci frequentiamo da un mese" : Dopo le voci circolate in rete negli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale: Simona Ventura non è più single. Dopo la fine della sua lunga relazione con Gerò Carraro, la conduttrice ha intrapreso una nuova frequentazione, che è stata resa pubblica proprio da Giovani Terzi, l'uomo che ha conquistato Super-Simo, infatti il giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, nella quale ha parlato della nascente relazione."Io e ...

Simona Ventura - nuovo amore dopo Gerò Carraro : è il giornalista Giovanni Terzi : Poco tempo dopo la fine della relazione con Gerò Carraro (annunciata e celebrata con tanto di video ricordo sui social), Simona Ventura ha trovato un nuovo amore. Lui è il giornalista Giovanni Terzi, ha 54 anni, ed è il direttore de ilgiornaleoff: la coppia si frequenta da circa un mese e proprio Terzi ha rivelato che è una relazione saltata fuori dal nulla che “Ha lasciato entrambi sorpresi“. Simona Ventura: è sempre ...

The Voice 2019 con Simona Ventura si farà : svelata la data d’inizio : Simona Ventura: confermata la messa in onda di The Voice of Italy 2019 Il neo-direttore di Rai2 ha confermato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la messa in onda di The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura. La sesta edizione del talent del secondo canale della Tv di Stato, che non ha mai avuto particolare fortuna sia dal punto di vista degli ascolti che discografico, eccezion fatta per Suor Cristina, andrà in onda dal 9 ...

Simona Ventura flirt in corso con Giovanni Terzi : Simona Ventura avrebbe un flirt in corso con il giornalista Giovanni Terzi. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli,Giovanni Terzi conferma al settimanale “Gente” la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. Dopo i rumors che da giorni si susseguono, finalmente la conferma. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo ...

Ma restano gli enigmi Simona Ventura e Raffaele : Nel gigantesco repackaging di Rai2, che cambia stile e annuncia una voluta complementarietà a Rai1, ci sono due enigmi non proprio secondari. Il primo è naturalmente quello legato a Simona Ventura. L'...

Simona Ventura dopo Gerò arriva Giovanni Terzi : Simona Ventura inizia il nuovo anno con un nuovo amore. dopo l’addio a Gerò Carraro, la Ventura riparte da un noto giornalista Giovanni Terzi. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli,Giovanni Terzi conferma al settimanale “Gente” la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. dopo i rumors che da giorni si susseguono, ...

Simona Ventura lascia Mediaset per ritornare in Rai e pare abbia un nuovo fidanzato : Nonostante il successo ottenuto alla guida di Temptation Island Vip, Simona Ventura non fa più parte della scuderia Mediaset. Lo ha deciso la stessa conduttrice che dovrebbe fare il suo ritorno in Rai dopo anni di assenza, per condurre la nuova edizione The Voice of Italy. Oltre a ciò negli ultimi giorni il gossip sulla ex moglie di Stefano Bettarini impazza, dato che sembra abbia ritrovato l'amore accanto a un nuovo compagno. Ritorno al passato ...

Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi conferma : “Ci frequentiamo da un mese” : Simona Ventura brinda all’amore. Dopo l’addio a Gerò Carraro, la conduttrice tv riparte da un noto giornalista. E mentre i due festeggiano Capodanno separati con i rispettivi figli, è proprio lui, Giovanni Terzi, 54 anni, a confermare al settimanale Gente la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena […]

Simona Ventura ritorna in Rai con - forse - The Voice Of Italy : Otto anni dopo, il grande ritorno in Rai . Simona Ventura è stata annunciata in conferenza stampa oggi dal nuovo direttore di Rai Due Carlo Freccero. Una grande sorpresa con un colpo last minute di ...