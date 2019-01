Sicurezza | la Toscana si schiera con i sindaci ribelli | ricorso alla Consulta

Governatori contro il Decreto Sicurezza . Enrico Rossi : "Regione Toscana farà ricorso alla Consulta" : Dopo i sindaci si muovono i Governatori contro il Decreto Sicurezza. Già ieri Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, aveva detto che sono in corso le valutazioni per un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Decisione che, annuncia il governatore della Toscana Enrico Rossi , sarà presa lunedì in Toscana . contro il Decreto Sicurezza del Governo, infatti, la Regione Toscana farà ricorso ...

Protesta contro dl Sicurezza - presidio a Palermo e la Toscana farà ricorso. E Mantero (M5s) : “Decreto stupido” : Terzo giorno di proteste per i sindaci “disobbedienti” che non intendono applicare il decreto Sicurezza. Dopo lo scontro con i vicepremier e nonostante il tentativo di mediazione del premier Giuseppe Conte, oggi sono ricominciati gli attacchi da una parte e dall’altra. A Palermo un presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro ...