Sicurezza e migranti | Chiesa contro certi andazzi Tenaglia Bagnasco-Civiltà

Decreto Sicurezza : Centoz : "non mi piace - ma lo applico" Aosta - La riduzione dei flussi di migranti sta creando le prime conseguenze anche ... : ... di una scelta etica, di una contrapposizione tra il bene e del male, senza rendersi conto che la politica è chiamata a scegliere tra soluzioni diverse, tutte con i loro pro e contro". Su un altro ...

Decreto Sicurezza - a Palermo partono le iscrizioni dei migranti all’anagrafe : Oggi a Palermo il sit-in a sostegno della scelta del Comune: "Non chiamatelo, per favore 'pro-Orlando'. Tante associazioni, forum, sindacati e semplici cittadini hanno scelto di incontrarsi per ribadire il proprio 'no' a leggi inumane e incivili e il proprio 'sì' ai principi cardine della nostra comunità nazionale, della nostra storia", ha scritto Orlando.Continua a leggere

Migranti - Arci : “Il documento domande-risposte del Viminale sul dl Sicurezza? Nulla di vero - solo propaganda” : “FakeFAQ”. Così Arci definisce il documento di “domande e risposte” sull’applicazione del nuovo decreto Sicurezza, in Gazzetta Ufficiale dal 4 novembre. Il documento pubblicato il 19 dicembre dal Viminale è la versione semplificata della circolare del giorno prima, firmata dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Una circolare molto attesa, visti i timori espressi dai Comuni per il cambio di regime che ci sarà con l’entrata in vigore ...

Migranti : Sala - Salvini ascolti sindaci e riveda il decreto Sicurezza : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini ci ascolti e riveda il decreto sicurezza, così non va!". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, spiegando che "da settimane noi sindaci avevamo richiesto, anche attraverso l’Anci, di ascoltare la nostra opinione su alcuni punti cri

Migranti : Gori - Dl Sicurezza non produce ordine ma irregolarità e inSicurezza : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Lo ripetiamo da mesi: la legge 113/2018, nata dal decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, anziché mettere ordine nella gestione interna del fenomeno migratorio, produce irregolarità e insicurezza". Lo afferma il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, commentando il decre

Migranti : assessore Welfare Milano - opporsi a dl Sicurezza : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - L'assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, critica il decreto Sicurezza e apre a forme di opposizione al dl Salvini. "Le forme di disobbedienza e opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte", scrive Majorin

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Decreto Sicurezza - sfida dei sindaci Pd sui migranti. Salvini : vi denuncio : Mossa dei primi cittadini di sinistra: "Non applichiamo il provvedimento". L'ira del leader della Lega: "È una legge dello Stato, vietato ignorarla"

I migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini sul decreto Sicurezza : Partite dall'unico tema di rilievo, la sorte dei 49 sulle due navi di soccorso cui viene negato lo sbarco in Italia. C'è stata una mobilitazione da altri paesi europei. Le condizioni del mare sono notevolmente peggiorate, così come le condizioni delle persone che si trovano a bordo. Alla fine, secon

Migranti - sindaci contro il decreto Sicurezza. Sospeso a Palermo e Napoli : "Siamo già a lavoro - haconcluso - e abbiamo deciso di aprire un tavolo con tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, del privato sociale, che già rappresenta un protagonista fondamentale ...

**Migranti : Orlando contro Salvini - dl Sicurezza puzza di razziale** : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - "Su alcuni temi, e tra questi il rispetto dei diritti umani, io ho una visione e una cultura diversa da quella del ministro dell'Interno, ma qui siamo di fronte a un problema non solo ideologico ma giuridico. Non si possono togliere diritti a cittadini che sono in regol

Migranti - sindaco Orlando blocca Dl Sicurezza : “È disumano - io e Salvini giochiamo sport diversi” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sfidato il ministro degli Interni: "Salvini gioca una partita con delle regole diverse dalle mie. Lui gioca a cricket e io a volley. giochiamo due sport diversi, due partite su due campi diversi. Purtroppo i palermitani e gli italiani tutti subiranno le conseguenze in termini di alimentazione dell'odio razziale".Continua a leggere

Migranti - l’Arci smonta pezzo per pezzo il decreto Sicurezza : “40mila in strada senza accoglienza” : L'Arci riscrive le "FakeFaq su immigrazione e sicurezza pubblica" pubblicate sul portale del ministero dell'Interno e smonta, punto per punto, il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. "Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all’accoglienza”, denuncia l'Arci parlando di una norma che “viola i principi costituzionali”.Continua a leggere