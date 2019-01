Selezione docenti di scuola dell’infanzia

newsinforma

: RT @FrancescoSamma2: E qui concludo con una domanda: per quanto tempo pensiamo di gestire questa contraddizione? Per quanto tempo la scuola… - Claudia63592467 : RT @FrancescoSamma2: E qui concludo con una domanda: per quanto tempo pensiamo di gestire questa contraddizione? Per quanto tempo la scuola… - FrancescoSamma2 : E qui concludo con una domanda: per quanto tempo pensiamo di gestire questa contraddizione? Per quanto tempo la scu… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Per la rassegna odierna dei concorsi rivolti aidellad’infanzia riportiamo l’ offerta di impiego proveniente dal comune di Trieste. Per partecipare allapubblica, volta alla formazione di graduatorie di istruttori educativi per il comune di Trieste c’è tempo fino al 18 gennaio 2019. L’avviso dipubblica del comune friulano, rivolto aidelladi infanzia, è stato pubblicato in seguito alla determinazione scritta della dirigente del Servizio risorse umane n. 3760 in data 7 dicembre 2018.Trieste Il concorso è stato bandito per titoli e prova, allo scopo di formare le graduatorie degli istruttori educativi, categoria C, utili alle assunzioni a tempo determinato presso le Scuoledel Comune di Trieste.Calendario prove: prova selettiva 4 marzo 2019 ore 11,00 c/o PalaTrieste (PalaRubini ...