Sea Watch:non separare famiglie a bordo

"Impensabilele" afferma l'equipaggio della Sea3 a proposito dell'annuncio del vicepremier Di Maio di accogliere solo donne e bambini che si trovano in balia delle onde sulla nave della Ong. "Aci sono 7 minori, tra cui 3 bambini che fanno parte di un nucleo familiare"spiega la portavoce della Sea, Federica Mameli."Loro non accettano di essere separati e nemmeno noi li separeremmo mai", dice. "Ribadiamo -prosegue- la necessità di sbarcare in unposto sicuro tutte e 32 le persone".(Di sabato 5 gennaio 2019)