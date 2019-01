Scuola | lezioni a rischio il 7 e l’8 gennaio per lo sciopero di docenti e personale ATA

Sciopero Scuola 7 e 8 gennaio : protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e gli studenti si apprestano a far rientro a scuola. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 7 gennaio 2019, ma a causa di uno Sciopero del personale docente e ATA, queste ultime potrebbero essere fortemente a rischio. La protesta, proclamata dall’associazione sindacale SAESE, andrà in scena anche nella giornata di martedì 8 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del ...

Nella Scuola media si insegna a sparare : novità nel corso di studi nello Iowa - lezioni di tiro obbligatorie : NEW YORK - Lezione di educazione fisica… al poligono di tiro. E' questa la novità del curriculum che le scuole nel nord dell'Iowa adotteranno a cominciare da gennaio. I ragazzi adolescenti che ...

Nella Scuola media si insegna a sparare : novità nel corso di studi nello Iowa - lezioni di tiro obbligatorie : NEW YORK - Lezione di educazione fisica… al poligono di tiro. E' questa la novità del curriculum che le scuole nel nord dell'Iowa adotteranno a cominciare da gennaio. I ragazzi adolescenti che ...

Sciopero Scuola oggi 10 dicembre : giustificazione obbligatoria in caso di lezioni sospese : Atteso per oggi lo Sciopero della scuola del 10 dicembre, proclamato dal sindacato SAESE, a causa del quale le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. Aderiscono all'agitazione di questa mattina i docenti e il personale ATA, come si legge nel comunicato ufficiale del Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Sono molti gli studenti che si domandano l'iter da seguire in caso di lezioni sospese. Per loro si profila la ...

Sciopero Scuola del 10 dicembre : lezioni a rischio in tutta Italia : Un nuovo Sciopero della scuola è stato indetto per la giornata del 10 dicembre 2018 dal sindacato SAESE, a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Si tratta della seconda protesta in meno di due settimane nel mondo scolastico, dopo la mobilitazione del 30 novembre scorso. A causa della mobilitazione di insegnanti e Ata, le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. A dare l'annuncio ufficiale dello Sciopero è stato il Miur (Ministero ...

Sciopero Scuola : domani 30 novembre lezioni a rischio - giustificazione obbligatoria : Lo Sciopero della scuola previsto per domani, venerdì 30 novembre 2018, metterà a serio rischio il normale svolgimento delle lezioni. Si tratta del quarto Sciopero in un mese che coinvolgerà gli studenti di tutta Italia, dopo quelli tenutisi nei giorni 12, 16 e 17 novembre. Stavolta a scioperare saranno i docenti che aderiscono al sindacato USB (Unione Sindacale Base) scuola, che ha di recente proclamato la protesta nei confronti dell'attuale ...

Casting e selezioni di autori - docenti - attori per la Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' : Presso la celebre Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' di Milano sono in corso le selezioni per la ricerca di autori nonchè di docenti per gli indirizzi di Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia ma anche di attori e attrici per due interessanti cortometraggi. Giovani autori La Scuola di Cinema 'Luchino Visconti', in collaborazione con l'Alta Scuola in Media e Comunicazione (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerca giovani ...