Scuola | il 7 e l’8 gennaio sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il 7 e l’8sono state proclamate due giornate dideie delAta proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto ildocente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Loè stato indetto dal sindacato Saese per manifestare la sua “totale contrarietà ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico”, come si legge nel comunicato diffuso dalla sigla. Saese chiede al Miur di “iniziare una vera propria guerra contro la corruzione nell’edilizia scolastica“.L'articolo, il 7 e l’8deie delAta proviene da Il Fatto Quotidiano.