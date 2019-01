Scuola | 7 e 8 gennaio sciopero dei docenti e del personale Ata

Scuola - lezioni a rischio il 7 e l’8 gennaio per lo sciopero di docenti e personale ATA : Lunedì 7 e martedì 8 gennaio uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale Saese rischia di far prolungare le vacanze di Natale per gli studenti italiani: a causa della protesta di docenti e personale ATA contro provvedimenti politico-legislativi del Governo in ambito scolastico le lezioni potrebbero essere sospese.Continua a leggere

Sciopero Scuola 7 e 8 gennaio : protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e gli studenti si apprestano a far rientro a scuola. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 7 gennaio 2019, ma a causa di uno Sciopero del personale docente e ATA, queste ultime potrebbero essere fortemente a rischio. La protesta, proclamata dall’associazione sindacale SAESE, andrà in scena anche nella giornata di martedì 8 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del ...

Pistoia. Partirà il prossimo 11 gennaio la Scuola per Genitori : Prenderà il via il prossimo 11 gennaio la Scuola per Genitori, l’iniziativa che viene riproposta per il dodicesimo anno consecutivo

Assunzione 8 docenti Scuola infanzia a Firenze - il bando scade il 10 gennaio : E’ stato pubblicato un bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 dell’11/12/2018 per l’Assunzione di 8 docenti della scuola d’infanzia a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate. Il termine per inviare la propria candidatura è il 10/01/2019 e il bando è stato emanato dal comune di Firenze. Concorso: requisiti per i candidati Gli aspiranti candidati ...

Vacanze di Natale 2018 : il 21/22 dicembre l’ultimo giorno di Scuola - poi si torna sui banchi il 7 gennaio : dicembre è ormai iniziato e mancano poche settimane all’inizio delle Vacanze di Natale 2018: l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie sarà il 21 dicembre per chi non va a scuola il sabato, il 22 dicembre per chi invece termina il sabato la propria settimana didattica. Dopo la pausa natalizia, tutti gli studenti torneranno sui banchi il 7 gennaio. L'articolo Vacanze di Natale 2018: il 21/22 dicembre l’ultimo ...

Alternanza Scuola-lavoro - da gennaio si cambia : Spariti i 20 milioni di euro per finanziare il progetto e ridimensionate le ore: l'impegno che era di 200 ore nel triennio per i licei e 400 negli istituti tecnici e professionali, sarà ridotto ...

Iscrizioni Scuola : dal 7 al 31 gennaio 2019 : Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le Iscrizioni a Scuola

Scuola - iscrizioni dal 7 al 31 gennaio. Istruzioni e procedure : Scattano tra due mesi le procedure di iscrizione alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020 . Le domande si potranno compilare online dalle ore 8 del prossimo 7 gennaio . Le operazioni si chiuderanno ...