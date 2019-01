Scontri Inter Napoli | Luca Da Ros scarcerato | concessi i domiciliari al tifoso nerazzurro

Scontri Inter-Napoli : concessi i domiciliari a Luca Da Ros - : Il gip Guido Salvini ha stabilito il provvedimento nei confronti del 21enne tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti avvenuti prima del match di San Siro e in cui ha perso la vita Daniele ...

Scontri Inter-Napoli - indagati 6 ultrà napoletani : «Restituirono il corpo di “Dede” e la battaglia si bloccò» : Interrogato Luca Da Ros, il 21enne arrestato a Milano. La difesa: «È solo un ragazzo, i capi della curva non dovevano coinvolgerlo». Le minacce sui social

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

Scontri Inter-Napoli : diffuso un nuovo video dell'assalto - : Altre immagini sono state rese note più di una settimana dopo gli Scontri tra ultras di Santo Stefano. Il video girato dall'alto da una residente di via Novara mostra con chiarezza la guerriglia ...

Scontri a Milano - Da Ros interrogato dai pm. Il legale : "Ha nuovi dettagli" : iniziato da poco all'interno del carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di fronte ai pm di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli Scontri tra ultrà del 26 dicembre prima ...

Scontri Inter-Napoli - svolta sull'ultrà del Napoli. Indagato per omicidio : Daniele Belardinelli. Ansa A nove giorni dall'accaduto, le forze dell'ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli in zona San Siro a Milano. È un ultrà del Napoli di 25 anni ...

Zvonimir Boban - lo sfogo dopo gli Scontri di Inter-Napoli : "Una vergogna dell'umanità" : Zvonimir Boban non ha mai usato giri di parole e non è cambiato ora che indossa i panni di vicesegretario della Fifa. Dal palco del Globe Soccer a Dubai ha infatti definito «una vergogna del calcio e dell' umanità» gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli nei pressi di San Siro la sera di Santo St

Scontri Inter-Napoli - sequestrata un'auto a Napoli. Controlli su altre due : MILANO, ANSA, - un'auto, pare un'Audi station wagon, che era presente il 26 dicembre in via Novara, a Milano, dove sono avvenuti gli Scontri tra ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte ...

Scontri prima di Inter-Napoli : sequestrata auto - individuate altre 2 : La station wagon bloccata dalla Digos in un deposito di Napoli: potrebbe essere l'auto che ha investito l'ultrà Belardinelli

Scontri Inter-Napoli - interrogato Piovella : 'Io penso alle coreografie' : MILANO - Ha parlato della morte di Daniele Belardinelli come di quella di un 'fratello maggiore amico fraternissimo' , il capo ultrà della curva dell' Inter Marco Piovella , interrogato per quasi 3 ...