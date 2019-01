Sci di fondo | Tour de Ski Val di Fiemme 2019 | Ingvild Flugstad Oestberg domina la 10 km

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2019 in DIRETTA : De Fabiani cerca il colpaccio nella 15 km pensando al podio nella generale. 10 km per le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare del Tour de Ski: in Val di Fiemme è la volta delle prove con partenza in linea. In programma la 15 km maschile alle ore 15.10, preceduta della 10 km femminile alle ore 14.00. Entrambe le gare saranno in tecnica classica. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De Fabiani, salito fino al sesto posto “in pista” dopo la ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Francesco De Fabiani - una mass start per confermarsi in vista del Cermis : Francesco De Fabiani, dopo il ritiro di Sindre Bjoernestad Skar, nella classifica generale del Tour de Ski si ritrova in una posizione che forse anche lui non avrebbe osato sperare di occupare a questo punto: la quinta. L’azzurro, nono nell’edizione del 2016, deve però sfruttare al meglio la 15 km mass start a tecnica classica di oggi in Val di Fiemme, forse il suo ultimo vero terreno di caccia per guadagnare terreno su un gigantesco ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta ma Emil Iversen lo insidia : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo.

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg allunga su Therese Johaug e prende la vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo.

Sci di fondo - Alpen Cup : Panisi secondo nella sprint senior di Nove Mesto : Alpen Cup, Gilberto Panisi secondo nella sprint senior di Nove Mesto. Baudin è quinta tra le donne Arriva un podio azzurro nella prima giornata di gare a Nove Mesto, dove si sono disputate le gare ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “Domani mi gioco tutto nella 15 km - andrò all’attacco. Mi piace la pista in Val di Fiemme” : Domani riprende il Tour de Ski, che si appresta a vedere andare in scena le due tappe in Val di Fiemme: la 15 km mass start maschile in tecnica classica è la frazione più importante in casa Italia, con Francesco De Fabiani che punta a rafforzare, se non a migliorare, la quinta piazza in classifica generale. L’azzurro ed il compagno di squadra Dietmar Noeckler, hanno parlato alla vigilia al sito FISI. Dopo gli ultimi ritiri prima del ...

Sci di fondo – Val di Fiemme - le parole degli azzurri alla vigilia : vigilia di Val di Fiemme, De Fabiani: “mass start in attacco, per me è la gara decisiva del Tour”. Noeckler: “gara durissima, voglio dare il meglio” Parlano gli azzurri nel pregara della 15 km mass start di sabato al Cermis. Francesco De Fabiani: “anche quella di Val di Fiemme è una delle piste che preferisco, sono sempre arrivato fra i primi dieci. Spero di avere le stesse sensazioni dei giorni scorsi. La ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani prova a guadagnare terreno nella mass start in tecnica classica : Il Tour de Ski sbarca in Val di Fiemme e l’Italia spinge Francesco De Fabiani verso l’impresa: l’azzurro è sesto in classifica ma, dopo l’annunciato ritiro del norvegese Sindre Skar, è in pratica quinto e, anche se dietro tanti avversari sono vicini (sono in dieci gli atleti racchiusi in 5″5 e il nostro rappresentante è il capofila), sognare non costa nulla. La tappa di domani infatti sorride all’azzurro, che ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Domani scatta la volata finale : l’Italia sogna con Francesco De Fabiani : Sono trascorsi undici anni dall’ultimo (e unico) podio italiano al Tour de Ski al maschile, firmato da Giorgio Di Centa che fu terzo nel 2008, otto dall’ultimo podio azzurro in assoluto con Marianna Longa terza nel 2011. Francesco De Fabiani ha la possibilità di rinverdire i fasti di un decennio fa, anzi lo ha già fatto perchè negli ultimi anni difficilmente sul Cermis si è visto un italiano in lotta per le posizioni che contano ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Gran finale per il Tour de Ski, che ritorna in Italia per le ultime due tappe: in Val di Fiemme ci saranno le mass start in tecnica classica di 10 km per le donne e di 15 km per gli uomini sabato 5 e le scalate al Cermis, definite “final climb”, di 9 km in tecnica libera nel giorno dell’Epifania, domenica 6. Grande attesa per il nostro Francesco De Fabiani che, dopo il ritiro annunciato dal norvegese Sindre Skar, è salito al ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani in rampa di lancio - gli altri azzurri a ridosso della zona punti : Il Tour de Ski ha esaurito anche le tappe tedesche ed ora si appresta a ritornare in Italia, con le due tappe conclusive in Val di Fiemme, che culmineranno domenica con la temibile scalata al Cermis. In casa azzurra fa sorridere il sesto posto attuale di Francesco De Fabiani, che potrebbe anche migliorare dopo la 10 km mass start in tecnica classica prevista sabato. La classifica generale maschile sembra essere affare ristretto al norvegese ...

Sci di fondo – Tour de Ski : l’azzurra Ganz ancora in zona punti - Oestberg trionfa ancora ad Oberstdorf : Tour de Ski, la giovane Caterina Ganz finisce di nuovo in zona punti: 28esima nell’inseguimento di Oberstdorf. Oestberg trionfa ancora Stavolta non c’è stata storia. Forte di un vantaggio di 24 secondi su Natalia Nepryaeva e di oltre un minuto sulle altre big, Ingvild Flugstad Oestberg ha dominato l’inseguimento femminile di Oberstdorf, restando al comando più o meno con lo stesso gap, leggermente migliorato, ...