Sci di fondo – Tour de Ski | le parole di De Fabiani dopo il secondo piazzamento nella

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Klaebo verso la vittoria - De Fabiani in difesa del quarto posto. Tra le donne Oestberg senza apparenti rivali : Alzi la mano chi, al di là degli ottimi propositi della vigilia, si sarebbe aspettato un Francesco De Fabiani nei primi cinque alla vigilia della scalata del Cermis. Eppure lui è lì, in quarta posizione alla vigilia dei 9 km a inseguimento più massacranti dell’intero calendario stagionale. L’azzurro, però, non si fa illusioni, come confermano le sue dichiarazioni: sa bene che quello del Cermis è un pendio sul quale non ha mai ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : la scalata del Cermis ai raggi X. Una salita da Sci alpinismo dalle pendenze tremende : E così siamo giunti alla vigilia dell’ultima tappa del Tour de Ski: la mass start odierna ci ha restituito Francesco De Fabiani quarto nella classifica generale, ma domani la scalata del Cermis potrà rimescolare le carte nonostante si tratti di una gara ad inseguimenti: saranno 9 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile. Dopo gli iniziali 5.5 chilometri di avvicinamento al pendio ...

Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo.

Sci di fondo – De Fabiani Show al Tour de Ski : l’azzurro secondo nella mass start di 15 km TC - beffato da Klaebo : Straordinario De Fabiani al Tour de Ski: ancora secondo nella mass start di 15km in tecnica classica. Trionfo ad un passo, Klaebo lo beffa in volata in Val di Fiemme Francesco De Fabiani non alza le braccia al traguardo, né sorride. nella volata finale in Val di Fiemme, davanti a un pubblico impazzito per la sua cavalcata, Johannes Klaebo lo ha appena beffato privandolo del primo trionfo in carriera. Ma questa è l’unica brutta ...

Sci di fondo - STELLARE Francesco De Fabiani! Solo Klaebo lo batte in una memorabile volata in Val di Fiemme : Francesco De Fabiani è un grande dello sci di fondo: ormai possiamo affermarlo con convinzione. Il valdostano ha conquistato il secondo posto nella 15 km tc mass start della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski 2019, battuto in volata solamente dal fuoriclasse norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, sempre più leader della classifica generale. Domani l’azzurro potrà addirittura giocarsi il podio nella graduatoria complessiva sulla ...

Sci di fondo – Tour de Ski - miglior risultato in carriera per Ganz : le parole delle azzurre dopo la mass start : Le parole delle azzurre dello sci di fondo dopo la mass start di 10km TL del Tour de Ski Le dichiarazioni delle azzurre dopo la mass start di 10 km in tecnica classica in Val di Fiemme. Caterina Ganz: “Una bella performance sulla pista di casa, la più dura che io conosca. Ho fatto tantissima fatica, ma quando sono riuscita a riprendere il gruppo davanti e a tenere i loro ritmi, è stata una grande carica per me, ho cercato di finire ...

Sci di fondo – Tour de Ski : Caterina Ganz 15ª nella mass start in Val di Fiemme : Caterina Ganz sempre più brava al Tour de Ski: è quindicesima nella mass start in Val di Fiemme, miglior risultato in carriera. Domina ancora la norvegese Oestberg È rimasta nel gruppetto delle inseguitrici a lungo, in lotta per un piazzamento nella top ten, ma anche il quindicesimo posto è più che soddisfacente per Caterina Ganz, 23enne atleta delle Fiamme Gialle che in Val di Fiemme, nella mass start di 10 km in tecnica classica, ...

Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo.

Sci di fondo – Alpen Cup : Commarella seconda nella 10km TL : Alpen Cup, secondo posto per Anna Comarella nella 10 km TL. Luca Del Fabbro sul podio nella categoria juniores Arrivano altri due podi azzurri nella seconda giornata di gare di Alpen Cup a Nove Mesto, dove erano in programma le individuali in tecnica libera. Anna Comarella si è classificata al secondo posto nella 10 km femminile, categoria senior, con soli 16 secondi di ritardo dalla vincitrice Antonia Fraebel: per la ventunenne delle ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Ingvild Flugstad Oestberg domina la 10 km mass start e ipoteca il successo generale. Caterina Ganz quindicesima : Ormai di dubbi sembrano essercene davvero pochi: Ingvild Flugstad Oestberg, con la vittoria di oggi nella 10 km mass start a tecnica classica della Val di Fiemme, ipoteca in maniera serissima il successo finale nell’edizione 2019 del Tour de Ski. La norvegese gestisce la gara in modo perfetto, staccando tutte le avversarie poco dopo metà percorso e mantenendo i dieci secondi che le bastano per chiudere davanti a tutte. Al secondo posto, in ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2019 in DIRETTA : De Fabiani cerca il colpaccio nella 15 km pensando al podio nella generale. 10 km per le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare del Tour de Ski: in Val di Fiemme è la volta delle prove con partenza in linea. In programma la 15 km maschile alle ore 15.10, preceduta della 10 km femminile alle ore 14.00. Entrambe le gare saranno in tecnica classica. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De Fabiani, salito fino al sesto posto “in pista” dopo la ...