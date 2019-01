Sci | Coppa del Mondo | Mikaela Shiffrin domina a Zagabria | suo il primo slalom dell' anno

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre più in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria : Sci alpino – Coppa del Mondo: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Zagabria davanti alla slovacca Petra Vlhova Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Zagabria valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense si impone con il tempo di 2’01″09 precedendo la slovacca Petra Vlhova (2’02″34) e la svizzera Wendy Holdener (2’02″84). Quarto posto per la svedese Frida Hansdotter ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta ma Johannes Klaebo si avvicina : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg ha oltre 100 punti su Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di Oslo deve aver fatto arrabbiare parecchio Mikaela Shiffrin: la statunitense compie un autentico capolavoro nella prima manche dello slalom di Zagabria, riuscendo ad arrivare al traguardo in 59″70 e rifilando distacchi enormi a tutte ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in vetta davanti a Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Della Mea: “a Zagabria sarà difficile confermarsi”. Gulli: “pensavo di riposare qualche giorno…”. Rossetti: “dall’atletica allo sci, un bel salto” quinto slalom della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo Levi, Killington, Courchevel e Semmering, stavolta è il turno della collina di Sljeme, alle porte di Zagabria, dove sabato va in scena la prima manche alle ore 13 e la seconda alle ore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : la FIS conferma le gare. In programma combinata - discesa e slalom maschili : Dopo l’ok ad Adelboden, la FIS dà il via libera anche alle gare di Wengen, dove da venerdì 18 a domenica 20 gennaio si svolgeranno tre prove valide per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il controllo dei tecnici della federazione internazionale è stato positivo e viene quindi confermato il programma che prevede venerdì 18 la combinata (ore 10.30 discesa e 14.00 slalom), sabato 19 la discesa libera alle ore 12.30 e domenica 20 lo slalom ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen per il riscatto - ma gli avversari non mancheranno : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di domenica avrà grande rilevanza, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova? : Chi sarà la “regina della neve”? Chi, quindi, si aggiudicherà lo slalom di Zagabria soprannominato proprio “Snow Queen Trophy”? Sulla carta lo speciale sulle nevi croate sembra un discorso a due tra la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, e la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del City Event di Oslo. La statunitense sta facendo segnare record su record, con 1114 punti già in cascina nella graduatoria generale, ...