Sci alpino | Mikaela Shiffrin devastante nella 1a manche dello slalom di Zagabria | oltre

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise non saranno l’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...

Sci alpino - tutto pronto per lo slalom femminile di Zagabria : Costazza la prima azzurra al via : Alle 13 scatta lo slalom femminile di Zagabria: apre Holdener, Vlhova e Shiffrin con il 5 e il 6, Costazza la prima azzurra al via. Attesa per le giovani Della Mea, Rossetti e Gulli Quinto slalom stagionale di Coppa del mondo in programma a Zagabria. Alle ore 13 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1) sarà disputata la prima manche con Wendy Holdener al via con il pettorale numero uno e subito dopo di lei le due austriache Katharina ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : che sfida tra Shiffrin e Vlhova! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...

Sci alpino - le migliori piste e rifugi dell'arco alpino : 946090 Chalet Caserina A Pampeago, nel Parco d'arte RespirArt, uno dei più alti al mondo. Arredi in stile rustico accostati a sdraio impellicciate, pouf e poltrone a sacco. In menu, carpaccio di ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : fari su Sci alpino e Tour de Ski. Anticipi per volley e basket : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria oggi (5 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo il primo assaggio del 2019, rappresentato dal City Event di Oslo, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce in Croazia per lo Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust le atlete saranno impegnate, sabato 5 gennaio, nella prima prova tra i pali stretti del nuovo anno. come sempre, quando si parla di Slalom speciale, la favorita d’obbligo sarà Mikaela Shiffrin, ma la slovacca Petra Vlhova, in grande forma ad Holmenkollen, è ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in vetta davanti a Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Zagabria. Domani ci sarà lo Slalom speciale, che vedrà al via ben cinque azzurre: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Lara Della Mea, Anita Gulli e Marta Rossetti. Prima manche alle ore 13.00, secondo atto alle ore 16.00. Di seguito il Programma completo dello Slalom speciale femminile di Zagabria con gli orari e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Studia Economia e gestione aziendale all'università di Brescia, anche se per sua stessa ammissione non ha molto tempo da dedicare ai libri. ' Mi è sempre piaciuto fare gigante ma curiosamente sono ...

Sci alpino – Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Della Mea: “a Zagabria sarà difficile confermarsi”. Gulli: “pensavo di riposare qualche giorno…”. Rossetti: “dall’atletica allo sci, un bel salto” quinto slalom della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo Levi, Killington, Courchevel e Semmering, stavolta è il turno della collina di Sljeme, alle porte di Zagabria, dove sabato va in scena la prima manche alle ore 13 e la seconda alle ore ...

Sci alpino - a Zagabria ci saranno anche Lara Della Mea - Marta Rossetti e Anita Gulli. Le dichiarazioni della vigilia : A Zagabria torna in scena lo slalom speciale per quanto concerne la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e l’Italia schiera tre ragazze della squadra di Coppa Europa: si tratta di Lara della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, che andranno ad affiancare Irene Curtoni e Chiara Costazza. Le tre giovani hanno parlato al sito FISI. della Mea ha centrato già un sedicesimo posto in quel di Semmering, consentendo all’Italia di schierare ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Ai Mondiali l’Italia maschile può salire sul podio in slalom e discesa. Vorrei essere competitivo fino a Cortina 2021” : Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ha rilasciato un’intervista all’ANSA, nel quale ha parlato del futuro prossimo dello sci alpino italiano, guardando ai Mondiali e alle prossime stagioni di Coppa del Mondo. L’emiliano classe 1984 si attende grandi cose dalla prossima rassegna iridata dalla squadra maschile. L’azzurro ha parlato prima degli obiettivi personali: “Tornare sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : la FIS conferma le gare. In programma combinata - discesa e slalom maschili : Dopo l’ok ad Adelboden, la FIS dà il via libera anche alle gare di Wengen, dove da venerdì 18 a domenica 20 gennaio si svolgeranno tre prove valide per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il controllo dei tecnici della federazione internazionale è stato positivo e viene quindi confermato il programma che prevede venerdì 18 la combinata (ore 10.30 discesa e 14.00 slalom), sabato 19 la discesa libera alle ore 12.30 e domenica 20 lo slalom ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen per il riscatto - ma gli avversari non mancheranno : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di domenica avrà grande rilevanza, ...