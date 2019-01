Sarà Milano a sfiduciare il governo

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in piena lotta per i playoff - ma Gennaio e Febbraio saranno decisive : Un inizio folgorante, la crisi di mezzo ed un finale con molti rimpianti. Si può riassumere in questo modo il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano nel girone d’andata della stagione regolare. La squadra di Simone Pianigiani è attualmente al nono posto della classifica con un record in negativo (7-8), ma con l’obiettivo playoff ancora ampiamente alla portata della squadra milanese. Sicuramente Milano sperava di trovarsi in ...

Allerta Meteo - tanta NEVE stasera al Nord : Sarà la 2ª nevicata dell’inverno - stavolta tocca a Milano e al Nord/Ovest [MAPPE] : 1/11 ...

Riki annuncia 2 concerti in Italia : Sarà a Roma e Milano dopo il successo in Argentina : Riki annuncia 2 concerti in Italia in programma per il prossimo anno. Riccardo Marcuzzo è apparso ieri sui social per comunicare ai fan che nella giornata odierna sarebbero arrivati 2 imperdibili appuntamenti con la sua musica, 2 date evento uniche previste per il prossimo anno in due palazzetti dello sport. Il 22 febbraio 2019 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 28 febbraio sarà a Roma per un concerto al Palazzo ...

Loro non ci saranno - Milano Post

Paquetá a Milano : 'Ho scelto il Milan per la sua storia'. Stasera Sarà a San Siro : Il Milan abbraccia Lucas Paquetá . Il fantasista brasiliano , accompagnato dalla moglie, è sbarcato stamane alle 11:10 all'aeroporto di Malpensa, dove ad attenderlo c'erano numerosi cronisti. 'Sono ...

Olimpiadi 2026 : Malagò lancia Milano-Cortina - il sogno Sarà realtà : La candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026 " è un sogno che può diventare realtà". Lo ha detto Giovanni Malagò presentando la candidatura italiana alla 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si è tenuta a Tokyo. "La candidatura Milano-Cortina è una scommessa che parte dai territori. Da ...

Linkin Park : Mike Shinoda Sarà in Italia il 14 e 15 marzo a Milano e Padova : Altri concerti annunciati per la primavera 2019: in Italia, a poco tempo di distanza dalla sua ultima apparizione dal vivo, prossimamente tornerà Mike Shinoda, il quale ha comunicato che sarà nuovamente nel nostro Paese il 14 marzo al Fabrique di Milano e il 15 marzo al Gran Teatro Geox di Padova. Il costo dei biglietti è di 35 euro+diritti di prevendita: la vendita, per gli iscritti a My Live Nation, partirà dalle ore 10 di mercoledì 28 ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Turchia! Darussafaka sconfitto col brivido nel finale : L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta ...