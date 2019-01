Sant' Ivo alla Sapienza | un archivio di tesori | un tesoro tra gli archivi

Everything : l'interesSante e particolare esperienza interattiva è in arrivo su Switch la prossima settimana : Come suggerisce il titolo, il gioco di simulazione del 2017, Everything, offre letteralmente uno sguardo metaforico a tutto ciò che ci circonda, permettendo ai giocatori di esplorare e giocare all'interno di un universo generato proceduralmente.Ora, come riporta Dualshockers, lo sviluppatore David OReilly ha annunciato che tutto ciò arriverà su Nintendo Switch il 10 gennaio 2019, con il gioco che sarà pubblicato da Double Fine Productions.Come ...

Bright Memory è un interesSante action FPS sviluppato da una sola persona in arrivo in Accesso Anticipato : Bright Memory è un imponente progetto realizzato da una sola persona, ed in vista del lancio in Accesso Anticipato, il quale è programmato per il 12 gennaio 2019.Come riporta WCCFtech, questa versione del gioco che sarà lanciata in Accesso Anticipato offrirà solamente un ora di gioco, con due ore aggiuntive che verranno integrate in vista del lancio completo dell'avventura. Lo sviluppatore ha inoltre promesso che la versione completa del titolo ...

Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno - CR7 tra peSanti accuse e importanti ritorni : “ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo pronto al ritorno in Nazionale: le parole dell’attaccante della Juventus dopo la premiazione come personaggio sportivo dell’anno “Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è vincere trofei collettivi e aiutare la squadra, il resto viene naturalmente“. Lo dice Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record che lo ha scelto come personaggio ...

26 Dicembre - Santo Stefano : perché è un giorno festivo? : Il 26 Dicembre si ricorda Santo Stefano, il Primo Martire della Cristianità (Protomartire). Nei giorni successivi al Natale, infatti, vennero posti i “comites Christi”, ossia i più vicini al suo percorso terreno e i primi a renderne testimonianza con il martirio. Il giorno di Santo Stefano è una festa nazionale in Austria, Germania, Irlanda, Italia, Danimarca, Croazia, Serbia, Montenegro e Romania. L’Italia lo rese festivo nel 1949 mentre ...

Previsioni meteo - Bel tempo a Natale in arrivo qualche nuvola a Santo Stefano : Roma - L'anticiclone sub tropicale che sta portando temperature al di sopra delle medie stagionali un po' su tutto il Mediterraneo centro occidentale, compreso l'Italia sarà messo in crisi da un veloce impulso di aria fredda che si sta già addossando alle Alpi ma le scavalcherà solo in serata per mostrarsi più attivo sulle regioni del medio Adriatico prima e meridionali poi. Tutta l'evoluzione sarà ...

Serie A - gli squalificati dal giudice sportivo in vista delle gare di Santo Stefano : Serie A, il giudice sportivo ha diramato la lista dei calciatori che salteranno la prossima gara di campionato: i nomi Sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite del 17° turno di Serie A. Questo l’elenco: Jose Luis Palomino e Rafael Toloi (Atalanta), Valon Behrami (Udinese), Jasmin Kurtic (Spal), Rogerio (Sassuolo), Bruno Alves (Parma). Tra le società, multa di 2.000 euro al Chievo ...

L'interesSante platform cooperativo Degrees of Separation riceve un primo trailer di gameplay : Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo frammento di gameplay tratto dall'imminente platform ad enigmi Degrees of Separation.Il titolo uscirà il 14 febbraio 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e i giocatori potranno controllare due personaggi ugualmente potenti mentre manipolano il freddo e il caldo in tandem, attraverso un ambiente rigoglioso, pieno di enigmi e temi ...

In arrivo il cross-play tra Steam e Xbox? Spunta un nuovo interesSante riferimento : Grandi novità in arrivo in ambito cross-play e in particolare per quanto riguarda il cross-play tra Steam e Xbox? Quello di cui vi parliamo quest'oggi è semplicemente un rumor ma considerando le recenti aperture del mondo console in questo particolare ambito, ogni voce è molto interessante.Su ResetEra è Spuntato un nuovo thread che sottolinea una novità dell'ultimo aggiornamento di Steam Beta. All'interno della sezione Steam Open Source ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un peSante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Cesaro sfrattati - la polizia libera il centro sportivo a Sant'Antimo : Il centro sportivo di via Marconi a Sant'Antimo, martedì mattina, è stato sgomberato per tornare a disposizione del comune che ne è proprietario. Il gestore, la polisportiva S.Antimo che fa capo alla ...

Meteo - ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia : torna il maltempo : Meteo, ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia: torna il maltempo. Come riporta ilMeteo.it importanti novità riguardanti l?ondata di freddo in arrivo per i prossimi giorni...

Ciclone di Santa Lucia : in arrivo temperature glaciali e neve anche in pianura : temperature glaciali previste per il Bel Paese: tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica, collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Un vero e proprio "Ciclone di Santa Lucia" sta per lambire il nostro Paese: ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.Ad affermarlo è www.iLMeteo.it: giovedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le ...

Opec deluderà : per il petrolio il computo negativo si fa sempre più peSante : Dopo il vertice austriaco, il cartello dei maggiori produttori di petrolio al mondo si confronterà domani con la Russia e a quel punto finalizzerà la mole dei tagli alla produzione. È quasi certo che ...

Taggia : il 22 dicembre alla 'Madonna miracolosa' la Santa Messa dello sportivo celebrata dal Vescovo : Il Panathlon Club di Imperia e Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ed il Coni Point di Imperia, organizza la Santa Messa di Natale dello sportivo. La Messa sarà celebrata ...