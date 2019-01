Salvini | non cedo a ricatti | le due navi sbarchino a Malta

Salvini : i migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. 'Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono ...

Migranti - Salvini : non cediamo a ricatti - navi Ong sbarchino a Malta : "Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ...

Salvini : i migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. “Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".

Salvini : sui migranti non mollo di un millimetro : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la sua linea sui migranti: "Crollano gli sbarchi - si legge in un twitter del ministro dell'Interno - crollano i permessi umanitari. Volere è potere, io non mollo di un millimetro, avanti tutta! #stopinvasione".

Sea Watch - la portavoce italiana Giorgia Linardi sbugiarda Matteo Salvini : 'Perché non lo prendiamo sul serio' : Non si può parlare di 'invasione', spiega la Linardi, perché 'queste persone non possono costituire un problema nel continente più ricco al mondo', ignorando però quanto peserebbe il segnale di '...

Sea Watch - la portavoce italiana Giorgia Linardi sbugiarda Matteo Salvini : "Perché non lo prendiamo sul serio" : "Una offerta non credibile, non possiamo prenderla sul serio". Giorgia Linardi, italiana e portavoce della Ong tedesca Sea Watch, stronca sul nascere la proposta di Luigi Di Maio di accogliere le donne e i bambini presenti tra i 150 migranti complessivi bloccati da 15 giorni sulle barche Sea Watch e

Le espressioni fasciste usate da Salvini sono un trucco - non caschiamoci : Ogni parola che esce dalla bocca di Matteo Salvini è scelta con un calcolo attento, dedicato: non si fa praticamente mai sfuggire un'espressione non voluta. Quindi se lo sentiamo usare delle espressioni tipiche del dittatore Benito Mussolini e in generale proprie del gergo fascista, non è un caso, questo è sicuro. Ma perché lo fa?Continua a leggere

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Salvini : non cambio idea : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Pasticcio-ispettori a Palermo Salvini : "Non li ho mandati io" : Galvanizzato dalla pugna, rinato dunque a una nuova vita di ritrovata celebrità, il sindaco di lungo corso Leoluca Orlando esce dalla messa e raggiunge la piazza che lo osanna. È quella davanti al ...

Tajani critica Salvini : “Anche lui diceva di non rispettare le leggi - lui fa come Renzi” : Tajani dice la sua sulla questione sindaci contro il Dl Sicurezza e Salvini. Salvini come Renzi, fa solo spot pro-sicurezza “Forza Italia sta con la legge. C’è una legge e deve essere rispettata da tutti, anche dai sindaci. Poi il governo ci deve dire qual è la sua linea, visto che Conte dice una cosa e Salvini ne dice un’altra. Tutto ciò dimostra ancora una volta che sono dei grandi pasticcioni”. Antonio Tajani, ...

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Ma Salvini : "Basta ricatti - non cambio idea" : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta autorizzi gli sbarchi». Salvini : «Su navi Ong non cambio idea» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Ma Salvini : "Basta ricatti - non cambio idea" : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Migranti - Di Maio : «Donne e bambini li accogliamo noi». Salvini : «Basta ricatti - non cambio idea» : La nave si trova al largo delle acque maltesi da due settimane, ha avuto il consenso di avvicinarsi a La Valletta per ricevere rifornimenti. Missione per portare cibo