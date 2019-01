Sabato 5 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

digital-news

: La storia di Pippo Fava, che sposò la causa della ricerca e del racconto pubblico della verità fino alle sue estrem… - RaiTre : La storia di Pippo Fava, che sposò la causa della ricerca e del racconto pubblico della verità fino alle sue estrem… - OperaRoma : Da sabato 12 gennaio (con ben dodici repliche fino a sabato 26, ritorna #Latraviata di #Verdi nel fortunato allesti… - MuseoEgizio : In occasione dell'Epifania, sabato 5 gennaio il Museo Egizio sarà aperto fino alle ore 21:00. Ultimo ingresso un'or… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Bob&Marys - Criminali a domicilioRoberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un'autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili: l'unica trasgressione che Roberto si concede sono le conversazioni via baracchino CB in cui racconta di trovarsi con il suo camper in varie parti d'Italia, rimanendo parcheggiato nel giardino di casa. Ma Marisa vuole dare una...