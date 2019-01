Russia | giovane mamma gli offre passaggio con BlaBlaCar | lui la violenta e la uccide

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dal cuore della, arriva una storia agghiacciante. Unadonna, Irina Akhmatova (29 anni) che, attraverso la celebre appera solita offrire passaggi in auto, è statata ed uccisa da un soldato, Vitaly Chikirev (39 anni). L'uomo già noto alle forze dell'ordine, dopo aver occultato il cadavere, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato rintracciato ed arrestato.Ha prenotato tutti i passaggi Irina Akhmatova,manager sposata e madre di una bimba di 8 anni era solita offrire passaggi tramite l'applicazione(piattaforma web leader nel car pooling operante in 22 Paesi): lo faceva sia per ammortizzare le spese di viaggio, sia per avere un po' di compagnia. La donna, infatti, viveva a Tula, cittadina dellacentrale famosa per ospitare la base aerea di Klokovo, ma lavorava a Mosca (dove gestiva due locali della famosa catena Burger King). ...