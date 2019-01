Roma sommersa dai rifiuti Virginia Raggi porta il caso in Procura

huffingtonpost

: “Come la fate voi la differenziata a Roma?” Grazie a Maria Amelia Monti e ad Angela Finocchiaro per questo bellissi… - lucianonobili : “Come la fate voi la differenziata a Roma?” Grazie a Maria Amelia Monti e ad Angela Finocchiaro per questo bellissi… - s_parisi : Zingaretti parte per il tour delle città italiane. Per farsi conoscere meglio. Giusto! In campagna elettorale che d… - Laprimapagina : #Roma sommersa dai rifiuti: lunedì 7 gennaio salta riapertura scuole -

(Di sabato 5 gennaio 2019) "La sindaca dista ultimando un dossier da consegnare allasull'Ama, l'aziendana di raccolta della spazzatura, sull'incendio al Tmb Salario, l'impianto di trattamento deiandato in fiamme lo scorso 11 dicembre, sull'intero ciclo regionale deie sugli oltre 300 cassonetti incendiati nel 2018, di cui 70 soltanto a dicembre". Lo spiegano all'Ansa fonti del Campidoglio.I magistrati hanno aperto un'inchiesta sul rogo del Tmb e starebbero indagando su un presunto assenteismo in Ama.La crisi dei, con cassonetti che traboccano di immondizia in tutta la città e le strade sempre più sporche, potrebbere alla chiusura delle scuole. I presidi diriuniti nell'Anp hanno scritto alla sindaca che, a causa dei troppi, dei topi e del rischio di emergenza sanitaria, in assenza di un'efficace raccolta, ...