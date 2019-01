Rincari autostrada | Confcommercio | ' contrariati e preoccupati' Aosta -Il Presidente

Pedaggi autostradali - arrivano i Rincari : ecco le tratte in cui si pagherà di più : Quali sono le tratte di autostrada in cui si pagherà di più in Italia? ecco l'elenco completo delle 11 tratte più care in seguito agli aumenti entrati in vigore a partire dall'1 gennaio 2019: dal Tronco A6 Torino-Savona all'Autostrada A21 Piacenza-Brescia fino alla Tangenziale Esterna di Milano A58.Continua a leggere

Pedaggi autostradali - stop ma solo a tempo ai Rincari. Toninelli : niente aumenti nel 90% delle tratte : stop, ma solo per qualche mese, al tradizionale rincaro di inizio anno dei Pedaggi autostradali. 'Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho ...

Anas - ok a negoziazione per congelare Rincari autostradali : Questa mattina, 31 Dicembre 2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Anas , convocato per approvare l 'accordo chiuso tra Ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi che ha l'obiettivo di ...

Pedaggi autostradali - verso uno stop ma solo a tempo dei Rincari : stop, ma solo momentaneo, al rincaro dei Pedaggi autostradali. A questo sta lavorando il governo per evitare che come da tradizione ogni primo gennaio arrivi la stangata sulle tariffe. I rincari però ...

Tariffe autostradali - MIT verso lo stop dei Rincari. Atteso via libera di ANAS : Anche in queste ore il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , Danilo Toninelli, è al lavoro per disinnescare gli aumenti delle Tariffe autostradali la cui entrata in vigore è prevista per il ...

Rincari sui pedaggi autostradali Il Mit : "Aumenti su alcuni tratti" : Il governo prova a bloccare l'aumento dei pedaggi stradali . Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su un rincaro al casello, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prova a correre ai ...

Ottimismo su stop Rincari autostradali : ANSA, - ROMA, 29 DIC - "Aria di Ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". E' quanto si ...

