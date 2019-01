Riley e la sua battaglia per le scarpe da basket di Stephen Curry solo da maschi

vanityfair

(Di sabato 5 gennaio 2019)Morrison ha 9 anni e gioca acome milioni di altre ragazzine sognando i professionisti dell’Nba. Proprio per essere come il suo idoloè andata lo scorso novembre a comprare le sue, ma non le ha trovate. Non esistono per le ragazze. La ragazzina californiana non si è però data per vinta e ha scritto a. Il giocatore le ha risposto che le avrebbe avute e lei le ha trovato sotto l’albero.https://www.instagram.com/p/Br4dPEGnfBo/non è però riuscita a ottenereun paio di. Il modello con la misura giusta per le ragazze è pronto per tutte e anche le altre bambine e ragazze potranno averlo.https://www.instagram.com/p/BqxPVphHR0H/ «Sono una tua grande fan», aveva scritto, «vado spesso a vedere le partite dei Warrior con mio padre. Prima dell’inizio della nuova stagione della mia squadra volevo le5 e le6, ...