Rifiuti | dopo Sos dei presidi si intensifica raccolta presso le scuole

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il rogo 2mila tonnellate di Rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma . Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “ dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...

Roma - emergenza Rifiuti dopo Natale : cassonetti pieni e anche alcuni casi di roghi. Ama : “2mila operatori in azione” : L’emergenza era stata annunciata e le criticità si sono materializzate. A Roma dopo Natale l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, è chiamata a un’accelerazione per fare fronte all’sos rifiuti. Difficoltà nella raccolta rifiuti si registrano a macchia di leopardo in tutta la Capitale. E immagini di cassonetti stracolmi e sacchetti in strada rimbalzano sul web. alcuni sono stati dati alle fiamme dal centro alla periferia. ...