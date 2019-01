Rifiuti a Roma | presidi minacciano di chiudere le scuole

Altolà dei presidi di Roma : «Troppi Rifiuti e topi in strada - lunedì non riapriamo le scuole» : Roma Prima dei bimbi, sono arrivati, senza zaini, i ratti. Inquilini indesiderati delle classi ora deserte causa vacanze, incoraggiati dalle pile di maleodorante monnezza che ormai trovano più...

Rifiuti Roma - il collegio sindacale di Ama boccia il bilancio 2017. Ma un membro Oic lo smentisce : “Obiezioni non fondate” : Il collegio sindacale di Ama boccia il bilancio 2017 della società capitolina dei Rifiuti. Ma i “revisori” vengono a loro volta smentiti da un autorevole studio contabile, guidato da un membro dell’Organismo italiano di Contabilità. Con il presidente dello stesso collegio, accusato di essere “del Pd”, già con le valigie in mano. Nel pieno del nuovo problema immondizia a Roma, le vicissitudini contabili della municipalizzata dei Rifiuti ...

Rifiuti Roma - lettera dei presidi a Raggi : “Alcune scuole sono a rischio chiusura” : C’è un problema “sanitario” che se non fosse risolto “potrebbe comportare in alcuni casi anche la chiusura delle scuole“. Così scrive Mario Rusconi, presidente della sezione Lazio dell’Associazione nazionale presidi, in una lettera riportata da Il Messaggero e indirizzata alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Al centro della questione c’è il problema dei Rifiuti nella Capitale, accentuato dal periodo ...

Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell'associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l'associazione ipotizza che l'eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

Roma - in arrivo delibera sui Rifiuti : i cittadini potranno spazzare i 'loro' marciapiedi : Roma sotto le feste ha visto esplodere il caos nella raccolta dell'immondizia , con cassonetti stracolmi e sacchetti in strada. Per questo in assemblea capitolina è in arrivo una proposta, di delibera ...

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il rogo 2mila tonnellate di Rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...

Pelonzi (PD) : Rifiuti - Roma è una discarica : Roma – “A Roma si moltiplicano i cumuli delle immondizie. La situazione appare di giorno in giorno sempre piu’ catastrofica. Dalla sindaca Raggi e dalla giunta nessuna iniziativa o programmazione sia per affrontare la catastrofica situazione contingente, ampiamente prevedibile, che per il prossimo futuro”. “I comitati dei cittadini del III Municipio avanzano inoltre il sospetto che l’area del Tmb di via ...

I veri problemi di Ama nascosti sotto i Rifiuti di Roma : Quando un’azienda è prossima a fallire non è mai per cause soltanto economico-finanziarie, di gestione operativa o di debolezza del management. E' sempre per un insieme delle tre. A questa regola non si sottrae l’Ama, Azienda Municipale per l’Ambiente di Roma. Lo dimostrano numeri concreti, come uno

Rifiuti : 'Virginia Raggi fischiata al Circo Massimo. Roma ridotta a discarica a cielo aperto' : ... da Sidney a Ny si saluta il nuovo anno con spettacoli di fuochi e luci mentre a Roma i primi piani sono stati su discariche, roghi di immondizie e tanto degrado. I Romani stanchi di una compagine ...

Ama - a Roma raccolte 70 tonnellate di Rifiuti nella notte di San Silvestro : Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l'area, sede di vari spettacoli, che anche oggi sarà presidiata. GLI INTERVENTI Interventi di rifinitura saranno ...