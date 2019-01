scuolainforma

: Ricorrenti DS 2011: l’intervista all’avvocato Massimo Vernola - scuolainforma : Ricorrenti DS 2011: l’intervista all’avvocato Massimo Vernola - infoitinterno : Ricorrenti concorso Dirigenti Scolastici 2011: è tutto ancora irrisolto! Lettera - zazoomblog : Ricorrenti concorso DS 2011: è tutto ancora irrisolto! - #Ricorrenti #concorso #2011: #tutto -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Abbiamo intervistato l’avvocatodi Bari (noto avvocato amministrativista) in merito alla situazione deiConcorso DS. Ricordiamo che il 20 Novembre 2018 era stata fissata l’udienza alla Corte Costituzionale per discutere sui motivi di incostituzionalità della L. 107/2015 che ha permesso aiDS 2004/2006 di accedere ai ruoli della dirigenza scolastica a seguito del D.M. 499/2015 che ha istituito corsi intensivi di 80 ore finalizzate all’inserimento dei suddetti dirigenti. Lo stesso percorso è stato effettuato solo da una parte dei, coloro cioè che avessero superato le prove concorsuali.Ma l’udienza del 20 Novembre 2018 alla Consulta non si è mai svolta poiché, circa 15 giorni prima, l’Avvocatura Generale dello Stato, su impulso dell’Amministrazione, ha chiesto ed ottenuto il rinvio sine die dell’udienza motivando la richiesta ...