Renon | incidente in slitta Emily è morta l' ultimo giorno di vacanza

Incidente slittino al Renon - le disperate urla del padre : “Ma dove state andando?” : Emily, 8 anni, è la bambina che ieri ha perso la vita schiantandosi, insieme alla madre ora in gravissime condizioni, contro un albero con il loro slittino al Renon. Il padre, da fondovalle, vedendo le due imboccare una pista molto pericolosa, avrebbe urlato: "Ma dove state andando? Non andate su".Continua a leggere