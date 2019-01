Reggio Emilia Bimba di otto anni morta su una pista sul Corno del Renon

Reggio Emilia - il ragazzo disabile che cercava amici è meno solo : boom di richieste social : Cristian, un ragazzo Emilia no malato da tempo, ha pubblicato qualche giorno fa un annuncio in cui si dichiarava disposto a pagare qualsiasi persona fosse interessata a diventare suo amico e a passare un po' di tempo con lui. Il ragazzo era ben consapevole di quanto la macchina di internet riuscisse a muoversi velocemente e di come il suo appello potesse divulgarsi facilmente, ma non immaginava probabilmente di ottenere questi bellissimi ...

Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Non solo la NBA, ma anche la Serie A di basket vivrà il suo Christmas Day. La giornata natalizia verrà chiusa dal derby Emiliano tra la Segafredo Virtus Bologna e la Grissin Bon Reggio Emilia. Bologna è in piena lotta per un piazzamento nelle Final Eight di Coppa Italia e ha bisogno di due punti per entrare tra le prime otto della classifica, mentre Reggio Emilia si trova attualmente all’ultimo posto e sta vivendo una stagione veramente da ...