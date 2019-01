Reddito,Cgia:rischio 3mld a lavoro nero

: Reddito cittadinanza, allarme Cgia: 'La metà a chi lavora in nero' #cgia - MediasetTgcom24 : Reddito cittadinanza, allarme Cgia: 'La metà a chi lavora in nero' #cgia - RaiNews : #Cgia: rischio che metà del #redditodicittadinanza vada a chi lavora in nero. L’Associazione Artigiani e Piccole Im… - fenicejuventina : RT @RaiNews: #Cgia: rischio che metà del #redditodicittadinanza vada a chi lavora in nero. L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Me… -

C'è ilche la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per ild i cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa "finire nelle tache di persone che non ne hanno diritto". A denuncioare ilè ladi Mestre. E' possibile cioè "ipotizzare che circa la metà della platea dei teorici destinatari di tale misura potrebbe essere posta da persone che lavorano in maniera irregolare", avverte la.(Di sabato 5 gennaio 2019)