Reddito di cittadinanza | la Campania prima in Italia

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Il 47% al Nord - la Campania prima Regione |Dal 1° aprile "quota 100" : valida per 3 anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

C’è la bozza del decreto : come funzioneranno Reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza sarà istituito a partire da aprile 2019 mentre da marzo non sarà più possibile presentare domanda per il Rei, il reddito di inclusione che da aprile «non sarà più riconosciuto». È quanto si legge nella bozza di decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Il Rdc viene definito «misura unica di contrasto alla povertà al...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Anche agli stranieri residenti da 10 anni |Dal 1° aprile "quota 100" : valida per 3 anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito Anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

