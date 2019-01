Reddito cittadinanza a 1 - 4 mln nuclei famigliari - 27% sono single : Milano, 5 gen., askanews, - Saranno 1,4 milioni i nuclei famigliari beneficiari del Reddito di cittadinanza, pari a circa 4,5 milioni di persone. E' quanto si legge nell'ultima bozza del decreto legge ...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie - 27% sono single : La platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza sarà di 1.437.000 famiglie per 8,5 miliardi di spesa. Lo si legge nella bozza del decreto su Quota 100 e Reddito di cittadinanza secondo la quale ...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln famiglie | Anche agli stranieri residenti da 10 anni : I single sono un quarto del totale (387mila), mentre sono poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito Anche gli stranieri, purché residenti da almeno 10 anni, secondo quanto si legge nella bozza del decreto

Reddito di cittadinanza : via il primo aprile. Ammessi gli stranieri residenti da 10 anni : Al via il Reddito di cittadinanza da aprile 2019. Lo conferma una bozza del decreto, contenente anche quota 100, che si sta mettendo a punto in queste ore. Ma per chiedere e ottenere il sussidio sono previsti una serie di requisiti scritti nero su bianco. Fra questi: bisogna essere residenti in Italia in modo continuativo da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda e costituire un nucleo familiare che ha un Reddito Isee ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : ecco il testo del decreto : Verrà esaminato in pre-consiglio martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi. Il provvedimento determina una maggiore spesa sociale per circa 8,8 miliardi nel 2019, che salgono a oltre 37 in termini cumulati nel primo triennio...

Boccia : Reddito di cittadinanza non sia disincentivo al lavoro : Milano, 5 gen., askanews, - Il reddito di cittadinanza 'è una misura che ha alcune criticità da rimuovere se vogliamo mettere al centro del paese il grande obiettivo di creare più occupazione e più ...

Vincenzo Boccia a Sky tg24 : 'Criticità nel Reddito di cittadinanza' - : Il presidente di Confindustria su una delle misure bandiera di M5S: "Non deve essere disincentivo al lavoro, ma un ponte". E sulle grandi opere dice: "Necessario aprire subito i cantieri perché l'...

Reddito di cittadinanza - saranno assunti 10mila navigator. «Modello italiano all'avanguardia» : Reddito di cittadinanza , a qualche settimana dall'annuncio e dall'introduzione - spiegata da Luigi di Maio in una puntata di Porta a Porta - del navigator , si dirada la nebbia intorno a questo tipo ...

Reddito di cittadinanza - allarme Cgia : 'La metà andrà a chi lavora in nero' : Al terzo posto di questa particolare graduatoria troviamo la Sicilia, nello specifico con 303.700 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella complessiva pari all'8,1%".