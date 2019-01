Reddito a 1 | 4 milioni di famiglie | anche immigrati residenti da 10 anni

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 milioni di famiglie : prelievo massimo 100 euro al mese : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 milioni di famiglie : anche a stranieri residenti da 10 anni : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...

La flat tax al 15% senza tetto di Reddito Vale anche per chi fattura milioni : Tassazione agevolata senza tetto. Per averla contano le entrate dell’anno prima. E c’è già chi rinvia le fatture

Il Reddito di cittadinanza perde 2 miliardi - ma parte ad aprile per 5 milioni di soggetti : Insieme al pacchetto previdenza e quindi alla quota 100, il reddito di cittadinanza è l’altra misura cardine della manovra. Le due misure che da tempo rappresentano i capisaldi della legge di Bilancio del governo giallo-verde sono state il pomo della discordia tra governo nazionale e Commissione Europea. Dopo l’accordo trovato ieri, con la riduzione del deficit dal 2,4% al 2,04%, il nostro esecutivo è stato costretto a ridurre i soldi messi a ...

Manovra - Commissione Ue non apre procedura d’infrazione. Maxiemendamento : 700 milioni in meno a Reddito e pensioni : L’Italia evita la procedura di infrazione per debito eccessivo. Il collegio dei commissari Ue ha deciso di non sanzionare la Manovra del governo gialloverde, che per arrivare all’accordo si è impegnato a mettere a segno risparmi e maggiori entrate per 10,25 miliardi nel 2019. Viene così azzerato l’aumento di 0,8 punti del deficit strutturale previsto dalla prima versione della legge di Bilancio. La Commissione, che si riserva ...

Reddito di cittadinanza - i fondi scendono a 6 - 1 miliardi : “Ma i beneficiari rimangono 5 milioni” : I fondi per il Reddito di cittadinanza, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea, scendono da 9 a 6,1 miliardi. Una riduzione dovuta a nuovi calcoli, assicurano da Palazzo Chigi, spiegando che non cambieranno né la platea dei beneficiari né la partenza della misura, prevista per marzo.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - M5S : 'In stampa 6 milioni di tessere elettroniche' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio qualche giorno fa ha partecipato alla trasmissione ''Piazza pulita'' condotta da Corrado Formigli. Nel corso dell'intervista ha toccato vari temi, tra cui un tema molto divisivo come quello del Reddito di cittadinanza. Ad esempio c'è chi la considera una misura prettamente assistenziale, ma c'è anche chi la considera una misura in grado di rilanciare i consumi e quindi far aumentare ...

Di Maio rilancia sul Reddito : 'Stiamo stampando 6 milioni di tessere' : Il vicepremier pentastellato ha anche precisato che le card, tipo bancomat, saranno inviate direttamente a casa a chi avrà i requisti richiesti dopo essersi registrati su un apposito sito internet -

