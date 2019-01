Razzismo | la denuncia di Mike James | «Discriminato dalla polizia a Milano»

Thuram : «Razzismo? Il problema sono allenatori e giocatori che non denunciano» : L’intervista al Mattino Lilian Thuram non è stato solo uno dei difensori più forti ed eleganti che abbiano mai giocato in Italia. È stato anche un simbolo anti-razzista, nonché uno dei primi calciatori importanti ad essere allenato da Carlo Ancelotti. A Parma, nel 1996, la difesa del primo Ancelotti in Serie A era fondata sul francese e su Fabio Cannavaro. Oggi, Thuram è stato intervistato da Il Mattino, ed ha iniziato a parlare proprio di ...