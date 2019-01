Razzismo | l accusa del giocatore dell Armani basket Mike James su Twitter ' Io

Va al party in costume vestito da ambulante : calciatore del Dundee accusato di Razzismo : Viso e braccia dipinti di nero, lo sguardo stralunato, un cappello/ombrellino per proteggersi da sole e pioggia, e due tavole di cartone tra le braccia con appese collanine, occhiali da sole e la scritta “più economici delle patatine, paghi 1 e prendi 5”. Si è vestito così il calciatore scozzese Jamie Robson che ha deciso di travestirsi da venditore ambulante per una festa in maschera. E per completare il look, aveva indossato anche ...