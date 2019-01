Quota 100 al via da aprile | reddito di cittadinanza anche per gli stranieri

In pensione con Quota 100 - convenzioni con banche per l'anticipo del Tfr : Ai dipendenti pubblici che andranno in pensione con quota 100 o in pensionamento anticipato, il trattamento di fine rapporto verrà corrisposto 'al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il ...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln famiglie | Anche agli stranieri residenti da 10 anni |Dal 1° aprile "Quota 100" : valida per 3 anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito Anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Bozza pensioni Quota 100 - al via dal primo d’aprile : Chi raggiunge quota 100 con almeno 62 anni e un anzianita' contributiva minima di 38 anni potra' andare in pensione a partire dal primo aprile 2019. E' quanto prevede l'ultima Bozza del "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica". In particolare, sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e quota 100. E' quanto ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : ecco il testo del decreto : Verrà esaminato in pre-consiglio martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi. Il provvedimento determina una maggiore spesa sociale per circa 8,8 miliardi nel 2019, che salgono a oltre 37 in termini cumulati nel primo triennio...

Pensioni - sorpresa in Quota 100 : quanto devi pagare se non hai versato contributi per qualche anno : sorpresa nel decreto di Quota 100 sulle Pensioni: come sottolinea Italia Oggi, è prevista la possibilità di riscattare i "buchi contributivi" e avere così un assegno più corposo. "Con la pace fiscale, infatti- riporta il quotidiano economico -, chi ha una carriera discontinua potrà coprire fino a ci

Pensioni in LdB 2019 : Quota 100 e flessibilità - nuovo pressing sindacale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 gennaio 2019 vedono emergere nuove richieste da parte dei sindacati in merito alla necessità di una convocazione al tavolo negoziale. Al centro delle rivendicazioni vi è il decreto riguardante la pensione anticipata tramite la Quota 100 e gli altri interventi di flessibilità in avvio con la legge di bilancio 2019. Le parti sociali chiedono infatti di poter intervenire sulla questione prima che il decreto ...

Pensioni con Quota 100 - possibile chiedere prestito bancario per ottenere subito il Tfs : Il Governo sta lavorando agli ultimi dettagli di Quota 100, soprattutto per risolvere un problema che sorgerebbe per le Pensioni degli impiegati statali che, finendo di lavorare a 62 anni e con 38 di contributi - come stabilisce Quota 100 - rischierebbero il 'congelamento' del Trattamento di fine servizio per almeno cinque anni. Cittadini e Sindacati, ma anche e soprattutto l'opposizione politica, hanno scatenato le polemiche contro il Governo, ...

Statali - tempi stretti per usare Quota 100 : domande a gennaio : Rischia di diventare una corsa contro il tempo quella dei dipendenti Statali che decideranno di utilizzare lo 'scivolo' di Quota 100 per anticipare la pensione. Chi ha maturato o maturerà i 62 anni di ...

Inps e Inail verso commissariamento/ Con decreto Quota 100 tornano Cda : più tempo per nuova governance : Inps e Inail verso commissariamento: con decreto Quota 100 tornano i Cda, più tempo invece per la nuova governance. Le ultime notizie

Nel decreto su Quota 100 anche la riforma della governance Inps : ipotesi commissario fino al nuovo Cda : Il governo sta valutando di introdurre all'interno del decreto unico in cui confluiranno le due misure cardine della manovra 'Quota 100' e reddito di cittadinanza una norma per riformare la 'governance' di Inps e Inail dotando entrambi di un consiglio di amministrazione. E' quanto spiegano qualificate fonti governative, le quali però precisano che si tratta solo di un'ipotesi di lavoro per rendere "più collegiale" i due enti ma che ...

Pensioni - Quota 100 con beffa per i dipendenti statali : fino a 8 anni per ricevere la buonuscita : Un dipendente statale che decide di beneficiare della quota 100 per anticipare la pensione rischia di dover aspettare fino a otto anni per ricevere la buonuscita, con un rinvio di cinque anni sulla liquidazione, previsto dal decreto che stabilirà le regole per l'avvio del superamento della legge Fornero.Continua a leggere