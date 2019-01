Qui è una guerra con Malta Le carte incastrano l' isola | Barconi spinti

Polonia - incendio in una 'escape room' : morte cinque Quindicenni - : Le vittime stavano festeggiando il compleanno di una di loro. Erano impegnate nel gioco in cui i concorrenti devono risolvere una serie di rompicapo per uscire da un luogo chiuso. Coinvolto anche un ...

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (4) : (AdnKronos) - Dunque, dal 15 al 20 agosto, "i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione risultano essere stati esercitati conformemente alle procedure e senza alcuna commissione di reato". Il tribunale dei ministri di Palermo ha inviato gli atti ai colleghi di Catania per "incompetenza terr

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (2) : (AdnKronos) - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", aveva sbottato Salvini. Ma cosa avevano scritto i

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (3) : (AdnKronos) - Ma l'arrivo della nave Diciotti presso il porto di Catania ha segnato "l'inizio di una ulteriore fase, in quanto è stato impartito l'ordine al comandante Kothmeier di non 'calare la passerella' e lo scalandrone ed è stato predisposto un servizio di sicurezza e di vigilanza per impedire

Dopo una breve vacanza - Emma torna a lavoro per l’Essere Qui Tour – Exit Edition 2019 : Dopo una breve vacanza in famiglia e poi tra la neve, Emma è pronta per tornare con l’Essere Qui Tour - Exit Edition 2019 che riaprirà le porte a febbraio. Come ha annunciato lei stessa in un post su instagram, ora è tempo di tornare a lavoro e organizzare questo Tour che la vedrà in giro per l’Italia dal Palaflorio di Bari fino a chiudere al Palalottomatica di Roma. Con l’Essere Qui Tour - Exit Edition 2019, Emma continuerà a dar vita ...

La Cina riconQuista la Luna : "Atterrati sulla faccia nascosta" : Ieri lo ha raggiunto, mostrando al mondo per la prima volta monti e crateri della far side, la Luna oscura. La data è simbolica: l'alba del 2019, cinquant'anni dopo lo sbarco degli americani del 69. ...

La Cina sul lato oscuro della Luna : 50 anni dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella conQuista dello spazio : La sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 03:26 italiane di ieri. La Cina ha dunque raggiunto l’ambizioso obiettivo di atterrate sul lato nascosto della Luna, mai prima d’ora una sonda terrestre aveva tentato tanto. Chang’ e 4 ha alLunato nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken. Lanciata lo scorso 7 dicembre dalla base spaziale di ...

Juve - Paratici : 'L'acQuisto di Ronaldo? All'inizio pensavo fosse una barzelletta' : CONTE E ALLEGRI - Il dirigente bianconero poi ha parlato delle differenze tra Conte e Allegri: 'Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono ...

La Cina ha conQuistato il lato nascosto della Luna : La sonda Lunare Chang'e-4, è la prima che sia mai riuscire a toccare il suolo sul lato più lontano della Luna. Illustrazione di Epa/China National Space Administration / Handout Alle 10:26 ora di ...

Noto : acQuista online uno strumento musicale - ma è una truffa : Nella giornata di ieri gli agenti della polizia di Noto, al termine di celere attività investigativa, hanno denunciato B. D. residente a Città di Castello , PG, , 31 anni, per il reato di truffa ai ...

Calciomercato Roma - i possibili acQuisti e cessioni di gennaio. Si cerca una punta per completare la rimonta Champions : Stanno per riaprire i battenti del Calciomercato: tra le formazioni che certamente vorranno provare a rinforzarsi c’è la Roma, chiamata alla rimonta per inseguire il quarto posto che vorrebbe dire Champions League a fine stagione. Al momento i giallorossi sono sesti in classifica con 30 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio. Inoltre c’è l’Europa, dove la Roma affronterà il Porto agli ottavi. Il ds Monchi si sarebbe portato ...

Terremoto : notte tranQuilla nell'AQuilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.