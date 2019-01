Quattro anni di grandi sfide tra Golfo e Sol Levante

L euro omaggio di Napoli a Quattro anni dalla scomparsa di Pino Daniele : quattro anni fa, alle ore 22,45 del 4 gennaio 2015, fu data la notizia del decesso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma del cantautore napoletano, Pino Daniele . Il giorno dopo l'Italia intera rimase ...

Pino Daniele - il ricordo della figlia Sara : “Quattro anni senza di te - papà meraviglioso” : “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso“. Era il 4 gennaio del 2015 quando Pino Daniele moriva durante il tragitto in ospedale dopo un malore avuto mentre si trovava nella sua casa di Magliano, in Toscana, assieme alla sua compagna. Sono passati quattro anni da allora e oggi la figlia Sara, avuta dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, ha voluto ricordare il grande cantautore napoletano con un commosso messaggio su ...

Eurozona - a dicembre crescita più lenta in oltre Quattro anni : ... l' Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita nell'Eurozona si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. ...

L’omaggio di Napoli a Quattro anni dalla scomparsa di Pino Daniele : quattro anni fa, alle ore 22,45 del 4 gennaio 2015, fu data la notizia del decesso all"ospedale Sant"Eugenio di Roma del cantautore napoletano, Pino Daniele. Il giorno dopo l"Italia intera rimase attonita per la scomparsa di un artista che, da scugnizzo partenopeo, aveva conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, ricevendo attestati di stima da critica e pubblico.Oggi, a distanza di quasi un lustro, Napoli, la città che a Pino Daniele ha dato ...

Quattro indagati per la morte sugli sci di Camilla - grave un'altra bimba di nove anni : Sembra una maledizione. Dopo lo schainto mortale sugli sci in cui ieri pomeriggio in Val Susa è rimasta uccisa la piccola sciatrice romana Camilla Compagnucci di soli nove anni, oggi un altro grave incidente è capitato a una coetanea. Quest'ultima si trovava su una pista nera a Sappada, in Friuli, quando si è scontrata con una ragazza di 19 anni. Ora si trova in rianimazione. Intanto sono indagati Quattro responsabili della Sestrieres spa, la ...

Sci nordico – A Cogne Quattro eventi internazionali in due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Norman Atlantic - chiesto rinvio a giudizio di 32 indagati a Quattro anni dall’incendio del traghetto. “C’è il rischio prescrizione” : quattro anni per decidere chi, secondo la procura di Bari, ha responsabilità nel naufragio del Norman Atlantic e nel caos che scoppiò a bordo dopo che l’incendio distrusse il traghetto, provocando 31 morti (12 accertati, più 19 corpi mai ritrovati) e 64 feriti. Era la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 quando, a largo delle coste albanesi, da un camion che viaggiava sulla motonave gestita dalla compagnia greca Anek Lines si ...

Londra - cargo italiano sequestrato da Quattro clandestini : liberato con un blitz delle forze speciali britanniche : Le forze speciali britanniche hanno liberato con un blitz nella notte la nave cargo italiana Grande Tema della Grimaldi Lines, dopo che quattro migranti imbarcatisi clandestinamente a Lagos, in Nigeria, l’avevano dirottata verso le coste inglesi, minacciando l’equipaggio con spranghe di ferro. I media britannici rilevano che l’assalto degli Special Boat Services che si sono calati dagli elicotteri è avvenuto al largo del porto ...

Trussardi passa al fondo QuattroR?/ Rilancio e uscita in 4-5 anni - ma il brand del Levriero non conferma : Trussardi passa al fondo QuattroR? Piano di Rilancio e uscita in 4-5 anni, ma il brand del Levriero non conferma. Eppure ci sarebbe l'accordo...

Giordana e Esposito : un libro a Quattro mani sulla politica torinese degli ultimi anni : L'ex senatore e l'ex capo di gabinetto. Presto uniti da un libro. Per raccontare gli ultimi anni della politica torinese. A lanciare la proposta è stato Paolo Giordana, ex capo di gabinetto di Chiara ...