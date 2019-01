Protesi al seno | il piano di intervento della Regione Toscana e un numero dedicato

Protesi al seno a rischio - in Trentino sospeso l'utilizzo. Dal 2 gennaio sarà attivo un numero per avere informazioni : TRENTO . E' stato sospeso anche in Trentino l'utilizzo di un determinato tipo di Protesi al seno della ditta Allergan già ritirate dai reparti in altre zone d'Italia nei giorni scorsi e rese alla ...

Protesi al seno - Allergan sospende in Europa quelle testurizzate. Studi su correlazione con rara forma di tumore : Poco prima di Natale l’azienda irlandese Allergan ha sospeso in tutta Europa la vendita delle Protesi al seno testurizzate (cioè con la superficie ruvida). La certificazione Ce, che garantisce la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza europei, è scaduta il 16 dicembre e non è stata rinnovata. L’organismo francese Gmed ha richiesto alla ditta documentazione aggiuntiva prima di procedere con il rinnovo. Non è una strana coincidenza se a ...

Sanità - Toscana : sospensione di tutti gli impianti di Protesi al seno Allergan : sospensione di tutti gli impianti di protesi Allergan, sorveglianza attiva sulle donne che hanno queste protesi, informazione dei professionisti, diffusione di linee di indirizzo per la gestione delle pazienti, un numero dedicato, una puntuale comunicazione ai cittadini. Questo il piano di intervento deciso dalla Regione Toscana a seguito della sospensione in tutti i Paesi dell’Unione Europea delle protesi mammarie Allergan, a causa di un ...

Lipofilling - cellule staminali espanse valida alternativa alle Protesi al seno : Ottenere il materiale di partenza è semplice, niente cicatrici e tempi di recupero ridotti: quando si tratta di migliorare il décolleté i buoni motivi per ricorrere al Lipofilling non mancano. Purtroppo l’elevato riassorbimento del grasso iniettato può ridurre il volume raggiunto dopo l’intervento, ma oggi una metodica basata sulle cellule staminali ottenute dal tessuto adiposo (adipose-derived stem cells, ADSC) permette di ottenere ...

