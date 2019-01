Primo giorno di saldi a Napoli | acquisti sì ma senza corse

Bari si mobilita per Mimma - scomparsa il Primo giorno dell’anno : Domenica, detta Mimma, 55 anni, è scomparsa da Triggiano (Bari) la mattina del primo dell'anno. La donna, che vive con suo figlio nella cittadina pugliese, si è allontanata a bordo della sua Ford Fiesta alle 10 e 30 del mattino e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Ha con sé il cellulare che risulta spento.Continua a leggere

Coppi - Primo giorno di lavoro : "In sella a una bici enorme - ma volevo cantare" : Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il sindaco Rocchino Muliere, l'assessore allo Sport Stefano Gabriele e il presidente provinciale di Federciclismo Boris Bucci, oltre a tanti appassionati.

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il Primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Aedes Siiq - Primo giorno di negoziazione dopo scissione in Sedea SIIQ : Aedes SIIQ annuncia l'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni ordinarie e warrant a seguito dell'efficacia della scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ in Sedea SIIQ e del cambio di ...

21 Dicembre - Buon Solstizio 2018 e Buon Primo giorno d’Inverno : ecco IMMAGINI - FRASI - CITAZIONI e VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/33 ...

Buongiorno e Buon Primo giorno d’Inverno : è il Solstizio 2018 - ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/77 ...

Trajkovski : 'Io rosanero dal Primo giorno - andremo in A. Frosinone? Siamo incaz .' - : Parla Aleksandar Trajkovski . L'attaccante macedone ha segnato a Padova il suo primo gol in rosanero dal ritorno in Stellone in panchina e ora , intervistato dal Corriere dello Sport, guarda alla promozione in Serie A con rabbia e cattiveria. Anzi, il macedone è proprio . 'incazzato': 'Dopo la finale play-off contro il Frosinone Siamo incazzati. Nestorovski cerca rivincita ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Detti : “Ho nuotato tranquillo - me la gioco in finale; Pellegrini : “E’ stato come il Primo giorno di scuola” : L’Italia ha iniziato con il piglio giusto questa prima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). La selezione nostrana ha confermato l’ottimo trend dell’ultimo periodo, ottenendo tanti pass per le finali odierne, dimostrando anche un ottimo livello in termini di prestazioni. Gabriele Detti è stato il primo a scendere in acqua nei 400 sl e il suo settimo tempo (3’39″89, vicino al ...

Ddl concretezza - Primo sì al Senato. Bongiorno : "Assenteismo è reato" - : Il provvedimento, voluto dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, introdurrà controlli biometrici per smascherare i furbetti del cartellino e un "nucleo della concretezza" per ...

Piaggo Aerospace - Primo giorno in stabilimento per il commissario Nicastro : Villanova d'Albenga - Il commissario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro , sorteggiato ieri dal governo per la gestione dell'amministrazione controllata dell'azienda che impiega 1117 dipendenti ...

Milan - Primo giorno per Gazidis : il nuovo ad è a Milanello : MilanO - L'esperienza di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan è cominciata in mattinata con la visita a Milanello , dove la squadra è in ritiro alla vigilia della sfida con il Parma. ...

Il Primo giorno di legge marziale in Ucraina : L'ha decisa il presidente Poroshenko dopo il sequestro delle navi ucraine nel mar d'Azov da parte della Russia, ma potrebbero esserci ragioni di campagna elettorale

Test MotoGP : Petrucci e Dovizioso davanti nel Primo giorno : Si è conclusa alle 17:30 di ieri, mercoledì 28 novembre, la prima giornata di Test ufficiali MotoGP sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato e una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del […] L'articolo Test MotoGP: Petrucci e Dovizioso davanti nel primo giorno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Il Primo giorno di Charles Leclerc. E l’ultimo della SF71H : Il giorno del debutto di Charles Leclerc come pilota titolare Ferrari è arrivato: 135 giri, ovvero la distanza di due GP e mezzo ad Abu Dhabi. Questo il lavoro svolto oggi dal giovane monegasco con la sua nuova squadra e la SF71H all’ultima uscita ufficiale. Con la conclusiobe dei test Pirelli termina infatti anche la […] L'articolo Il primo giorno di Charles Leclerc. E l’ultimo della SF71H sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...