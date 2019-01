Prima che la notte | Il Film Stasera su Rai 3

Sci alpino - Coppa del Mondo : Prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di ...

Zagabria - Shiffrin domina la Prima manche dello slalom : Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Zagabria e rifila distacchi abissali nella prima prova di coppa del mondo dell'anno. La fuoriclasse americana, in 59'70, ha rifilato ben 1'15 di ...

Sci femminile - Shiffrin domina la Prima manche dello slalom a Zagabria : Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Zagabria e rifila distacchi abissali nella prima prova di coppa del mondo dell'anno. La fuoriclasse americana, in 59'70, ha rifilato ben 1'15 di ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di Oslo deve aver fatto arrabbiare parecchio Mikaela Shiffrin: la statunitense compie un autentico capolavoro nella prima manche dello slalom di Zagabria, riuscendo ad arrivare al traguardo in 59″70 e rifilando distacchi enormi a tutte ...

Masterchef All Stars - scena agghiacciante. Il giudice Massari brutalizza Alida Prima di cacciarla : È scontro durante la terza puntata di Masterchef All Stars, con il giudice Iginio Massari che brutalizza Alida e la manda a casa. "Non cucino pollo, faccio quello che mi piace", è la risposta della concorrente-campionessa allo chef pasticciere che critica il suo piatto vegano: Massari si è vendicato

Slittino - Prima manche coi fiocchi per la coppia Nagler-Malleier a Konigssee : quinto posto per gli azzurri : Nagler e Malleier, grande prima manche a Königssee: i due giovani azzurri al quinto posto, si riparte alle 11.30 Grande prova di Ivan Nagler e Fabian Malleier, alla loro seconda presenza stagionale in Coppa del mondo nel doppio. Al termine della prima manche la giovane coppia azzurra è al quinto posto con 651 millesimi di ritardo dai tedeschi Eggert e Benecken e al momento ad appena 177 dal terzo gradino del podio, ora occupato da Geueke e ...

Migranti - Malta ammonisce Di Maio : 'Valuti i fatti Prima di fare dichiarazioni pubbliche' : Il governo maltese, dopo le sollecitazioni del vicepremier Di Maio, ha pubblicato una nota riguardante le dichiarazioni fatte in merito alla Sea Watch e la Sea Eye. Le due Ong, da giorni, sono alla ricerca di un porto sicuro in cui poter far sbarcare i 49 Migranti salvati nel Mediterraneo. Nonostante sia stato loro concesso di entrare in acque maltesi, il permesso d'attracco non è ancora stato formulato e l'equipaggio della Sea Watch non sembra ...

Prima che la notte - il film su Pippo Fava con Fabrizio Gifuni in replica il 5 gennaio : Sabato 5 gennaio viene trasmesso, a partire dalle 21.20 su Rai3, il film per la tv Prima che la notte, una sorta di bio-pic sulla vita di Pippo Fava, giornalista siciliano irriducibile ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984 dopo che, coi suoi articoli, aveva reso pubblici nomi, dati e fatti relativi alle cosche di Catania e non solo. Prima che la notte, la trama Quando riceve quella telefonata da Catania Pippo Fava ha l’età in cui si cominciano ...

Micciché : «Supercoppa in Arabia Saudita? Decisione presa Prima del caso Khashoggi» : L’intervista a Rai Sport Gaetano Micciché, intervistato da Rai Sport, torna di nuovo sulle polemiche per la Supercoppa in Arabia Saudita. Il presidente della Lega Serie A chiarisce che la scelta di giocare la partita in Supercoppa è precedente all’assassinio del giornalista Khashoggi. Ecco le dichiarazioni di Micchiché: «Quando abbiamo stipulato il nostro accordo con l’Arabia Saudita, la vicenda Khashoggi non era avvenuta. Se ...

Pensioni : Q100 - il Governo apre a modifiche Prima dei decreti : Sindacati ancora sul piede di guerra. In attesa che il Governo emani i decreti attuativi sulle misure contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019, infatti, le parti sociali si sono dette pronte a nuove mobilitazioni per protestare contro il taglio delle Pensioni previsto dalla manovra finanziaria approvata lo scorso dicembre dal Parlamento. Sindacati pronti a mobilitazione contro i tagli delle Pensioni Giorno 4 gennaio, infatti, Spi-Cgil, ...

Ornella Muti torna in tv ma scoppia la polemica per il bacio gay su Rai1. Adinolfi : “Porcherie in Prima serata” : Ornella Muti torna in tv con un ruolo da protagonista in Wine to love – I colori dell’amore, il film in onda venerdì 4 gennaio alle 21.25 in prima visione su Rai1. Una storia romantica, ambientata nello scenario lucano del Vulture, che racconta dell’ascesa di un’azienda vinicola familiare, il cui successo arriva fino negli Usa. Anna, il personaggio interpretato da Ornella Muti, si trova a vivere un’intreccio di storie, ...

Tutti i programmi che vedremo in Prima serata nel 2019 - : Canale 5 - fine gennaio Sapiens Dopo il passaggio di Alberto Angela su Raiuno sarà il geologo Mario Tozzi a parlarci di natura e scienza nel sabato sera di Raitre, con una nuova trasmissione in ...

Il governo tenta di spegnere la rivolta dei sindaci Prima che sia troppo tardi : Da ultimo, al termine di una giornata in cui i toni si sono fatti aspri e il dissenso più acuto, interviene Palazzo Chigi. Bastone e carota con i sindaci che hanno sospeso l'applicazione della legge sulla sicurezza tanti cara a Lega e Salvini: da una parte si definisce inaccettabile l'iniziativa di Leoluca Orlando e dei suoi sostenitori, dall'altra si apre al tavolo di confronto chiesto proprio dalla Associazione Nazionale ...

Supercoppa in Arabia Saudita - Micciché : 'Donne da sole - è Prima volta' - : Il presidente della Lega di serie A interviene sulle informazioni circolate nelle ultime ore, secondo cui le spettatrici della partita avrebbero dovuto avere degli accompagnatori uomini: "Potranno ...