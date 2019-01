Presidente Kosovo invita la Slovacchia a riconoscere l' indipendenza del paese

Kosovo : ministro Esteri Pacolli - squadra negoziale sosterrà Presidente Thaci nel dialogo con Serbia : "Ma ora ci sono divisioni geo-strategiche nel mondo e questo non consente lo stesso ritmo di riconoscimento. Posso garantire che non abbiamo mai smesso di lavorare", ha aggiunto il ministro . , segue, ...

Presidente serbo accusa autorità Kosovo di non voler accordo di compromesso - : Il Presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha sottolineato a sua volta la disponibilità di Belgrado al dialogo e alla firma di un accordo che possa garantire un futuro che lasci soddisfatti sia i ...

Kosovo-Serbia - Presidente Thaci : demarcazione confini alleggerirebbe tensioni - : La demarcazione dei confini tra Kosovo e Serbia sarebbe un passo decisivo per la distensione dei rapporti dopo le recenti tensioni . Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci , in un'...

Speciale difesa : Kosovo - Presidente Thaci - prossimo anno avremo 'esercito più giovane del mondo' : Pristina, 27 nov 16:15 - , Agenzia Nova, - La festività delle Forze armate sarà celebrata in Kosovo il prossimo anno come "l 'esercito più giovane al mondo". Lo ha dichiarato oggi... , Kop,

Kosovo : Presidente Thaci - prossimo anno avremo 'esercito più giovane del mondo' : Pristina, 27 nov 14:34 - , Agenzia Nova, - La festività delle Forze armate sarà celebrata in Kosovo il prossimo anno come "l 'esercito più giovane al mondo". Lo ha dichiarato oggi... , Kop,

Presidente Serbia : "forze armate del Kosovo possono destablizzare l'intera regione - : Non solo la creazione dell'esercito del Kosovo non rispetta il diritto internazionale, ma la decisione di crearlo è stata fatta in violazione della legislazione interna della repubblica autoproclamata.