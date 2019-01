Portate in Italia e poi uccise | le schiave del traffico di organi

Bolsonaro contro Cesare Battisti : "Portate in Italia questo criminale" : "Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia". È quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro all'ambasciatore Italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista italo-brasiliana.Secondo il neopresidente carioca, Battisti "è stato protetto dai governi di sinistra, ma questo non si ...