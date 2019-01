ilnapolista

: Superstite del Ponte Morandi interpreta Giuseppe nel presepe vivente. Maria è la sua compagna, e c'è anche il figli… - Agenzia_Ansa : Superstite del Ponte Morandi interpreta Giuseppe nel presepe vivente. Maria è la sua compagna, e c'è anche il figli… - SSCNapoliNews : Ponte Morandi: fumata nera per il contractor unico per i lavori - napolista : PerGenova dice no. L'8 gennaio si deciderà per il contratto unico o per due contratti separati per demolizione e ri… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Tramonta la possibilità di avere un capofilae un solo contratto di appalto sia per la demolizione che per la ricostruzione delIl soggetto candidato a essere capofila dell’opera era PerGenova, la società consortile composta da Salini Impregilo e Fincantieri, che si è assicurata l’appalto per la ricostruzione del. PerGenova avrebbe dovuto essere capofila anche dell’Ati dei demolitori (composta da Fagioli, Fratelli Omini, Vernazza Autogru, Ipe Progetti e Ireos).: il rifiuto di PerGenova L’incontro di ieri tra le aziende e il commissario Bucci non ha tuttavia dato gli esiti che il sindaco sperava. PerGenova non ha voluto farsi garante dei demolitori, soprattutto perché parte deidipende dalle necessità investigative dell’autorità giudiziaria, scrive Il Sole 24 Ore.Non solo. Secondo PerGenova, continua il quotidiano, i tempi sono ...