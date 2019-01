Pjaca alla Juventus Calciomercato | ultime notizie | i bianconeri pronti a richiamarlo

Gerson - Pjaca e Mirallas : se continuano così - la Fiorentina li boccia : La Fiorentina fa i conti con i prestiti che stanno deludendo. Come riportato da Il Corriere dello Sport , Mirallas che deve convincere di meritare un investimento pari a 8 milioni, mentre per Edimilson ne serviranno addirittura 10. Le risposte dei diretti interessati devono arrivare adesso, ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Abbiamo tenuto testa alla Roma. Pjaca? Lo vedo in crescita” : Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Roma, questo è stato il commento del tecnico dei viola Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport: “Abbiamo indirizzato una partita equilibrata, combattuta. Non ci siamo tirati indietro e contro squadre così forti puoi aspettarti che possano colpire. Sul 2-0 la partita sarebbe andata in altra direzione ma non rimprovero nulla ai miei, siamo stati generosi e abbiamo tenuto testa alla ...